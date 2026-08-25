Le groupe de l'OL face à Fenerbahçe avec deux absents

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OL25 août , 20:11
parGuillaume Conte
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Paulo Fonseca a dévoilé le groupe lyonnais pour affronter Fenerbahçe, ce mercredi soir en barrage retour de la Ligue des Champions. A noter les absences de Khalis Merah et Julien Duranville pour cette rencontre.
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