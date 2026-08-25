Le groupe de l'OL face à Fenerbahçe avec deux absents

C est jeunes qui ne pense plus au foot mais aux contrat, tellement triste le nombre de carrière gâchées
Je lui souhaite de signer au PSG cet été ! Rien contre l'OL qui est un super club formateur, mais c'est devenu ainsi. Kamara a été formé au PSG et a signé à l'OL, là ça serait l'inverse
Encore un inconnu
Si paixao part genesio sera le fusible qui sautera très rapidement quand la fumée du feu de paille de l’été retombera
Ils ont perdu d’autres marché… et Bein encore plus .
|Équipe
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