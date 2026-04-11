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Morgan Rogers

Le PSG prêt à miser 90ME sur Morgan Rogers

PSG11 avr. , 12:40
parHadrien Rivayrand
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Le PSG a déjà pas mal d’idées en tête pour se renforcer l’été prochain sur le marché des transferts. Morgan Rogers plaît d’ailleurs beaucoup aux dirigeants du club de la capitale, même si le prix exigé par Aston Villa est colossal.
Le Paris Saint-Germain apprécie la stabilité, mais sait que l’été prochain sera propice aux ajustements. En attaque, les champions d’Europe ne diraient pas non à l’arrivée de renforts. Plusieurs profils sont déjà étudiés, mais Luis Enrique se montre très exigeant quant aux joueurs susceptibles de compléter son effectif. L’Espagnol aurait notamment des vues sur un talent de Premier League en la personne de Morgan Rogers, qui fait actuellement le bonheur de Aston Villa et dont la signature ne peut se faire que moyennant un énorme investissement financier de la part du PSG.

Rogers, le moment ou jamais pour le PSG ?

Selon les dernières informations de Sky Sports, le Paris Saint-Germain fait en effet bien partie des clubs très intéressés par le profil de l’Anglais. En revanche, le club de Birmingham n’est pas réellement disposé à se séparer de son joyau. Pour le laisser partir, Aston Villa réclamerait au minimum 90 millions d’euros, sachant que Middlesbrough doit percevoir 20 % de toute plus-value réalisée sur le joueur. Une somme énorme, mais qui est dans les cordes d'un club comme le PSG.
La concurrence est d’ailleurs féroce dans ce dossier, avec la présence de grandes formations de Premier League comme Arsenal, Chelsea et Manchester United. Le discours de Luis Enrique pourrait toutefois faire la différence. Rogers souhaite franchir un cap dans sa carrière au plus haut niveau et sera à l’écoute des opportunités qui se présenteront à lui.

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Le PSG mise sur les jeunes talents et entend les développer. La saison prochaine, les Franciliens auront besoin de joueurs ambitieux, capables de viser les plus grands titres. Âgé de 23 ans, Rogers possède déjà une solide expérience du haut niveau. Sous les ordres de Luis Enrique, il pourrait poursuivre sa progression et rivaliser avec les meilleures équipes européennes.
Cette saison avec Aston Villa, le natif de Halesowen a disputé 45 matchs toutes compétitions confondues, pour 10 buts inscrits et 7 passes décisives délivrées.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152936202663-37

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