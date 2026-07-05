Le PSG prêt à lâcher 150 ME pour un flop du Mondial

Le PSG prêt à lâcher 150 ME pour un flop du Mondial

PSG05 juil. , 12:40
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Star de l’Atlético de Madrid et du championnat espagnol, Julian Alvarez ne jouit pas du même statut avec la sélection argentine. Même s'il est remplaçant au Mondial, l’ancien buteur de Manchester City plaît toujours au PSG.
Une seule titularisation en quatre matchs, zéro but, zéro passe décisive… Le Mondial 2026 de Julian Alvarez tourne pour l’instant au fiasco. Malgré sa très belle saison avec l’Atlético de Madrid, le buteur argentin de 26 ans n’a pas les faveurs de son sélectionneur Lionel Scaloni, lequel lui préfère Lionel Messi et Lautaro Martinez à la pointe de son attaque. Julian Alvarez prend son mal en patience et peut aussi être impacté par sa situation personnelle. L’avant-centre d’1m70 a demandé publiquement à sa direction de le vendre, malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2030 avec l’Atlético de Madrid.
Son rêve est de rallier le FC Barcelone, qui souhaite en faire le successeur de Robert Lewandowski, lequel a quitté la Catalogne en fin de contrat. Mais dans ce dossier, un club est toujours présent dans l’ombre : le Paris Saint-Germain. Selon les informations du site Fichajes, le club de la capitale est très chaud à l’idée de faire venir celui qui compte 55 sélections (14 buts) avec l’Albiceleste. Et pour cause, le PSG doit trouver un avant-centre pour compenser le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan et dispose d’une enveloppe financière importante.

Le PSG toujours intéressé par Julian Alvarez 

Le transfert du Portugais a rapporté 75 millions d’euros à Paris, qui s’apprête aussi à vendre Kang-in Lee pour plus de 30 millions d’euros. Le média espagnol va plus loin et affirme que le Paris SG n’est pas opposé à l’idée de payer 150 millions d’euros pour Julian Alvarez. Une somme qui semble toutefois assez folle pour un joueur incapable de s’imposer en sélection et qui n’est pas une référence en Ligue des Champions pour l’instant.

Lire aussi

PSG : Barcola inclus dans un gros projet à 200 MEPSG : Barcola inclus dans un gros projet à 200 ME
PSG : Paris accepte le départ de Fabian RuizPSG : Paris accepte le départ de Fabian Ruiz
Malgré les doutes qui entourent Julian Alvarez, Luis Enrique est convaincu par le profil de l’Argentin, capable selon lui d’intégrer son système tactique malgré la présence d’un Ousmane Dembélé irrésistible au poste de numéro neuf. Reste maintenant à voir comment le dossier Julian Alvarez évoluera alors que Barcelone est toujours sur les rangs au même titre qu’Arsenal. Le PSG se prépare en tout cas à tous les scénarios, y compris à formuler rapidement une offre record pour s’offrir l’ancien attaquant de Manchester City.
Articles Recommandés
Edf Le Paraguay Remercie Publiquement Larbitre
Equipe de France

EdF : Le Paraguay remercie publiquement l’arbitre

Eden Cherki
OL

L'OL s'enflamme pour son nouveau Cherki

Medhi Benatia Reste A Lom Mccourt La Convaincu
OM

Medhi Benatia reste à l'OM, McCourt l'a convaincu

Jurgen Klopp Selectionneur De Lallemagne Cest Boucle
Foot Mondial

Jürgen Klopp sélectionneur de l'Allemagne, c'est bouclé

Fil Info

05 juil. , 13:00
EdF : Le Paraguay remercie publiquement l’arbitre
05 juil. , 12:20
L'OL s'enflamme pour son nouveau Cherki
05 juil. , 12:00
Medhi Benatia reste à l'OM, McCourt l'a convaincu
05 juil. , 11:48
Jürgen Klopp sélectionneur de l'Allemagne, c'est bouclé
05 juil. , 11:40
La France applaudit le garde du corps de Mbappé
05 juil. , 11:20
France-Paraguay : Une audience historique pour M6
05 juil. , 11:00
PSG : Le Barça tente un échange improbable pour João Neves
05 juil. , 10:30
EdF : Upamecano meilleur défenseur du monde, c’est officiel
05 juil. , 10:00
Michael Olise veut venir, le Real annule tout

Derniers commentaires

France-Paraguay : L'arbitre fait polémique, « de réels doutes sur une magouille » ?

Ils ne seront annulés qu'après le match contre le Maroc, mais si un des 3 prend un carton, il ne pourra pas jouer la demi-finale.

EdF : Le Paraguay remercie publiquement l’arbitre

le paraguay devrait etre interdit de jouer la coupe du monde, ce pays pu, je n'ai jamais vu ca de ma vie, ils onr reussi a faire passe les argentins pour des enfants de coeur !

EdF : Le Paraguay remercie publiquement l’arbitre

Un pays et un arbitre dans le déni

L'OL s'enflamme pour son nouveau Cherki

Combien d'enflammades sur des gamins de cet âge qui ont disparu...

EdF : Le Paraguay remercie publiquement l’arbitre

Pratiquement tous les pays du monde entier détruise l'arbitre de ce match mais pour le Paraguay il a été excellent on a pas vu le même match

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading