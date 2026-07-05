Le PSG prêt à lâcher 150 ME pour un flop du Mondial

Star de l’Atlético de Madrid et du championnat espagnol, Julian Alvarez ne jouit pas du même statut avec la sélection argentine. Même s'il est remplaçant au Mondial, l’ancien buteur de Manchester City plaît toujours au PSG.

Une seule titularisation en quatre matchs, zéro but, zéro passe décisive… Le Mondial 2026 de Julian Alvarez tourne pour l’instant au fiasco. Malgré sa très belle saison avec l’Atlético de Madrid, le buteur argentin de 26 ans n’a pas les faveurs de son sélectionneur Lionel Scaloni, lequel lui préfère Lionel Messi et Lautaro Martinez à la pointe de son attaque. Julian Alvarez prend son mal en patience et peut aussi être impacté par sa situation personnelle. L’avant-centre d’1m70 a demandé publiquement à sa direction de le vendre, malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2030 avec l’Atlético de Madrid.

Son rêve est de rallier le FC Barcelone, qui souhaite en faire le successeur de Robert Lewandowski, lequel a quitté la Catalogne en fin de contrat. Mais dans ce dossier, un club est toujours présent dans l’ombre : le Paris Saint-Germain. Selon les informations du site Fichajes, le club de la capitale est très chaud à l’idée de faire venir celui qui compte 55 sélections (14 buts) avec l’Albiceleste. Et pour cause, le PSG doit trouver un avant-centre pour compenser le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan et dispose d’une enveloppe financière importante.

Le PSG toujours intéressé par Julian Alvarez

Le transfert du Portugais a rapporté 75 millions d’euros à Paris, qui s’apprête aussi à vendre Kang-in Lee pour plus de 30 millions d’euros. Le média espagnol va plus loin et affirme que le Paris SG n’est pas opposé à l’idée de payer 150 millions d’euros pour Julian Alvarez. Une somme qui semble toutefois assez folle pour un joueur incapable de s’imposer en sélection et qui n’est pas une référence en Ligue des Champions pour l’instant.

Malgré les doutes qui entourent Julian Alvarez, Luis Enrique est convaincu par le profil de l’Argentin, capable selon lui d’intégrer son système tactique malgré la présence d’un Ousmane Dembélé irrésistible au poste de numéro neuf. Reste maintenant à voir comment le dossier Julian Alvarez évoluera alors que Barcelone est toujours sur les rangs au même titre qu’Arsenal. Le PSG se prépare en tout cas à tous les scénarios, y compris à formuler rapidement une offre record pour s’offrir l’ancien attaquant de Manchester City.