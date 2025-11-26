Le PSG prêt à bondir sur Marcus Rashford

Le mercato d'hiver sera l'occasion rêvée pour le PSG de se renforcer à des postes importants, notamment sur le front de l'attaque. S'ils ne trouvent personne d'ici là, les dirigeants parisiens gardent en tête l'idée de s'offrir Marcus Rashford.

Après avoir remporté la Ligue des champions avec brio, le Paris Saint-Germain aurait pu avoir l'idée de surfer sur cette dynamique pour dépenser sans compter et recruter des joueurs plus forts individuellement. Mais finalement, Luis Enrique et Luis Campos ont jugé qu'il valait mieux conserver l'ossature de l'effectif. Toutefois, cette politique de recrutement montre aujourd'hui des limites : utiliser la réserve parisienne dans la rotation ne suffit pas lorsque les joueurs les plus importants se blessent. En attaque par exemple, Luis Enrique se verrait bien avec un joueur de classe internationale en plus.

Marcus Rashford au PSG, une histoire enfin écrite ?

Et parmi les pistes explorées, on retrouve notamment Marcus Rashford, indique Fichajes. S'il appartient toujours à Manchester United, l'international britannique évolue aujourd'hui au FC Barcelone sous la forme d'un prêt depuis l'été dernier. Les Blaugranas ont réussi à négocier une option d'achat située entre 30 et 35 millions d'euros, mais rien ne peut garantir que Joan Laporta aura les moyens de lever cette clause. Et le PSG compte bien en profiter en proposant à Manchester United un peu plus, à la demande de Luis Enrique. L'entraineur espagnol est un grand fan du joueur et veut absolument pouvoir l'avoir sous ses ordres la saison prochaine.

Pour le recruter, les dirigeants parisiens envisagent de proposer jusqu'à 50 millions d'euros. Une offre nettement supérieure à l'option d'achat dont dispose le Barça. Pour l'heure, les Blaugranas restent évidemment prioritaires grâce au contrat de prêt, mais en cas d'abandon d'un transfert définitif, Marcus Rashford pourrait se retrouver au Paris Saint-Germain. Après toutes ces années de rumeurs, il serait presque temps.