PSG : Marquinhos aura sa statue à Paris

Arrivé au PSG le 19 juillet 2013, Marquinhos va disputer son 500e match sous le maillot de Paris à l'occasion de la rencontre face à Tottenham. Un événement incroyable pour le défenseur brésilien.

Bien malin celui qui, il y a douze ans, pouvait prévoir qu'en 2025 le défenseur arrivé de l'AS Rome, serait le capitaine du Paris Saint-Germain, victorieux de la Ligue des champions . Six mois après la finale gagnée contre l'Inter, Marquinhos sera toujours le patron de la défense du PSG contre Tottenham. L'occasion pour lui de célébrer son 500e match avec Paris. Même s'il est loin des 613 matchs de Steve Mandanda avec l'OM, le Brésilien risque de s'installer durablement dans la légende du Paris SG. Interrogé sur Marquinhos, Jean-Marc Pilorget, qui détenait le record de matchs joués avec Paris (435) avant d'être dépassé l'an dernier par le défenseur, avoue toute son admiration. Pour lui, Marquinhos va rester éternellement au sommet de ce classement, lui dont le départ en Arabie Saoudite avait été évoqué au dernier mercato

Marquinhos n'a toujours pas de concurrent au PSG

« Quand il partira, il laissera l'image du joueur qui a fait le plus de matchs au PSG et qui ne sera certainement pas battu, parce que ça me paraît aujourd'hui complètement impossible, explique l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a eu l’occasion de discuter avec son successeur brésilien. J’ai eu le bonheur de le rencontrer quand on a fait une passation de pouvoir au moment du record. Je connaissais le joueur de foot, je ne connaissais pas l'homme, mais j'ai découvert un mec bien, sous toutes ses formes. Je l'ai trouvé très respectueux et plein de bienveillance à mon égard. On a parlé de plein de choses, de sa famille. Je lui ai demandé s'il voulait repartir au Brésil, après sa carrière, il m’a dit qu’il n’en était pas certain parce qu’il aime Paris et la France. Ce sont des mots qui me restent en mémoire. »