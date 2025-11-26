ICONSPORT_261406_1332
Marquinhos - PSG

PSG : Marquinhos aura sa statue à Paris

PSG26 nov. , 13:40
parClaude Dautel
1
Arrivé au PSG le 19 juillet 2013, Marquinhos va disputer son 500e match sous le maillot de Paris à l'occasion de la rencontre face à Tottenham. Un événement incroyable pour le défenseur brésilien.
Bien malin celui qui, il y a douze ans, pouvait prévoir qu'en 2025 le défenseur arrivé de l'AS Rome, serait le capitaine du Paris Saint-Germain, victorieux de la Ligue des champions. Six mois après la finale gagnée contre l'Inter, Marquinhos sera toujours le patron de la défense du PSG contre Tottenham. L'occasion pour lui de célébrer son 500e match avec Paris. Même s'il est loin des 613 matchs de Steve Mandanda avec l'OM, le Brésilien risque de s'installer durablement dans la légende du Paris SG. Interrogé sur Marquinhos, Jean-Marc Pilorget, qui détenait le record de matchs joués avec Paris (435) avant d'être dépassé l'an dernier par le défenseur, avoue toute son admiration. Pour lui, Marquinhos va rester éternellement au sommet de ce classement, lui dont le départ en Arabie Saoudite avait été évoqué au dernier mercato.

Marquinhos n'a toujours pas de concurrent au PSG

« Quand il partira, il laissera l'image du joueur qui a fait le plus de matchs au PSG et qui ne sera certainement pas battu, parce que ça me paraît aujourd'hui complètement impossible, explique l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a eu l’occasion de discuter avec son successeur brésilien. J’ai eu le bonheur de le rencontrer quand on a fait une passation de pouvoir au moment du record. Je connaissais le joueur de foot, je ne connaissais pas l'homme, mais j'ai découvert un mec bien, sous toutes ses formes. Je l'ai trouvé très respectueux et plein de bienveillance à mon égard. On a parlé de plein de choses, de sa famille. Je lui ai demandé s'il voulait repartir au Brésil, après sa carrière, il m’a dit qu’il n’en était pas certain parce qu’il aime Paris et la France. Ce sont des mots qui me restent en mémoire. »
Lors du dernier mercato, Luis Campos a recruté Illya Zabarnyi afin de préparer la succession de Marquinhos. Mais, après seulement quelques mois, le défenseur central ukrainien n'a pas totalement convaincu, au point que le Brésilien n'est pas réellement en concurrence. Il est vrai que le duo Marqui-Pacho a de quoi continuer à dominer la Ligue 1 et même l'Europe encore au moins cette saison. Quoi qu'il en soit, le PSG a blindé l'international brésilien jusqu'en 2028, ce qui peut lui permettre de franchir la barre des 600 matchs. Après cela, il ne restera plus qu'à lui construire une statue dans la capitale.
1
Derniers commentaires

Le PSG déjà qualifié en cas de victoire contre Tottenham

Paris doit jouer le top 8 Comme ceux qui le peuvent encore dans les autres coupes (Strasbourg, Lyon, Lille)

Le Real propose un échange délirant à Manchester City

Lol ces 'journalistes' se croient à Fifa. Même si Haaland venait à Madrid ce serait toujours une guerre d'égo et ça fera toujours pas de KMB un mec qui défend/presse car il serait forcément replacé à gauche.

OM : Rulli bientôt meilleur gardien de but du monde ?

Pourquoi 32 ans? Ha parce que ça t'arrange.

OL : Louis Munteanu, son transfert s'accèlère

Ya pas forcement contradiction même si le titre est fait pour du clic, mais il ne dit pas que ca s'accélère pour l'OL

PSG : Marquinhos aura sa statue à Paris

Il ne pourrait être battu que par un éventuel titi formé au club qui s'imposerait en équipe 1ere la plupart des matchs à partir de ses 17-18 ans et qui finirait sa carrière chez nous. Beaucoup de 'si' mais pas impossible, Warren ou Mayulu à voir.

