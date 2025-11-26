Le PSG déjà qualifié en cas de victoire contre Tottenham

Actuellement septième du classement de la première phase de Ligue des champions, le PSG sera qualifié au minimum pour les barrages en cas de victoire contre Tottenham, ce mercredi au Parc des Princes.

Avec trois victoires en quatre matchs de Ligue des champions, le tenant du titre a déjà fait une grosse partie du boulot dans la perspective de continuer la défense sa couronne. Même si le Paris Saint-Germain a pour objectif de finir dans le Top 8, avec les avantages que cela a, le club de la capitale peut déjà s'assurer sa présence pour les barrages en cas de victoire contre les Spurs . En effet, de nombreuses équipes ont fait des matchs nuls cette saison, et il ne faudra pas énormément de points pour se qualifier pour les barrages. Opta s'est penché sur le dossier.

Le PSG ne vise que le Top 8

Selon les statistiques, neuf points pourraient suffire pour aller jouer un play-off comme l'année dernière comme Brest. Un total que le PSG a déjà atteint. Mais en cas de succès face à Tottenham, Paris aurait alors 12 points et n'aurait plus besoin d'étudier les stats avant d'affronter ensuite l'Athletic Bilbao (12 décembre), le Sporting Lisbonne (20 janvier) et de recevoir Newcastle le 28 janvier. Mais cela ne change pas grand-chose pour la formation de Luis Enrique, qui veut finir le plus haut possible afin d'avoir l'avantage du terrain pour la suite de la compétition. Et cela est bien parti si l'on en croit les modèles informatiques qui ont étudié la totalité des cas de figure.

Selon les simulations, faites par Opta, pour atteindre ce Top 8, il faudra probablement 15 points pour avoir la certitude d'en faire partie. En atteignant la barre des 12 unités dès ce mercredi soir, et avec encore trois matchs pas insurmontables à son calendrier, le Paris Saint-Germain se rendrait un très grand service. Selon l'entreprise spécialisée dans les statistiques, le PSG devrait finir à la cinquième place du classement final de cette première phase de LDC qui devrait être dominée par Arsenal. On saura ce mercredi vers 23h si tout cela est encore d'actualité.