Le PSG boucle la signature d'un crack tunisien

Le PSG s’est montré très discret cet hiver sur le marché des transferts. Mais Paris va tenter de boucler un nouveau deal pour une pépite tunisienne.

Le Paris Saint-Germain a récemment recruté Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone. Luis Enrique tenait absolument à la pépite espagnole, qui a donc été signée par le board parisien. L’objectif est de lui laisser le temps de s’aguerrir au plus haut niveau. Outre Dro Fernandez, les champions d’Europe restent à l’affût en cette toute fin de mercato hivernal. Et quoi de mieux que de négocier pour un joueur que le PSG connaît déjà ? En effet, le club de la capitale pousse ces dernières heures pour conserver la pépite tunisienne Khalil Ayari, qui évolue avec l’équipe de jeunes de l'écurie francilienne.

Ayari va continuer l'aventure au PSG ?

Foot Mercato, le Paris Saint-Germain a récemment pris contact avec le Stade Tunisien afin de recruter définitivement l'ailier tunisien de 21 ans. Ce dernier est actuellement prêté aux Franciliens avec option d'achat. Ayari disposait de quelques mois pour convaincre et il y est parvenu. Il ne serait donc pas étonnant de le voir intégrer le groupe professionnel de Luis Enrique dès la saison prochaine. L'entraîneur espagnol apprécie particulièrement les jeunes joueurs à développer et le profil d'Ayari a été suivi de près ces dernières semaines.

Reste à savoir si le PSG parviendra à boucler un accord avec le Stade Tunisien avant la date limite du marché des transferts. Mais tout semble bien engagé pour voir le natif de Tunis poursuivre son aventure en France. L’été prochain, le Paris Saint-Germain aura de nombreux chantiers à gérer et plusieurs mouvements importants sont déjà évoqués. D’ici là, Luis Enrique souhaite pouvoir compter sur un effectif qu’il connaît bien pour tenter de remporter la Ligue 1 et la Ligue des champions.