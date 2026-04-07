Le PSG prépare un coup très sexy à 20ME

Fidèle à sa politique de recrutement, le Paris Saint-Germain observe attentivement le marché des jeunes prometteurs. Le club de la capitale a ainsi repéré le milieu offensif brésilien de Palmeiras Erick Belé, lequel a également tapé dans l’œil de Liverpool.

Le Paris Saint-Germain va poursuivre sur sa lancée. Satisfait de son projet, le champion d’Europe continue d’observer l’éclosion des jeunes les plus prometteurs. L’actuel leader de Ligue 1, qui a arraché la signature de Dro Fernandez (18 ans) au FC Barcelone cet hiver, va encore frustrer les Blaugrana en attirant le « Messi malien » Aboubacar Maiga (16 ans). Et le club de la capitale ne compte pas en rester là. Toujours afin de préparer l’avenir, le pensionnaire du Parc des Princes a repéré un talent au Brésil.

Ses derniers recrutements au pays de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo n’ont pas forcément abouti à de gros coups. Il n’empêche que le Paris Saint-Germain y retourne en espérant s’offrir les services d’Erick Belé (19 ans). Selon les informations d’ESPN Brasil, le milieu offensif de 19 ans a déjà attiré l’attention des Parisiens alors qu’il intègre peu à peu l’équipe première de Palmeiras. Très en vue lors de la Copa Libertadores U20 la saison dernière, le Brésilien s’est également distingué en sélection. Pendant la récente trêve internationale, Erick Belé a disputé les deux matchs amicaux entre les U20 du Brésil et le Paraguay, avec à la clé deux victoires sur le même score (3-1) et un but inscrit à chaque rencontre.

De quoi faire grimper sa cote sur le marché des transferts, sachant que le Paris Saint-Germain n’est pas son seul courtisan. La source parle également d’un intérêt de Liverpool, sans compter la présence de Parme. Plusieurs clubs seraient prêts à miser 20 millions d’euros dans cette opération. Mais Palmeiras en réclamerait le double pour son talent sous contrat jusqu’en décembre 2028. Pas sûr que le Paris Saint-Germain monte aussi haut pour un jeune aussi inexpérimenté.