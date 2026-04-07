Erick Belé

Le PSG prépare un coup très sexy à 20ME

PSG07 avr. , 7:00
parEric Bethsy
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Fidèle à sa politique de recrutement, le Paris Saint-Germain observe attentivement le marché des jeunes prometteurs. Le club de la capitale a ainsi repéré le milieu offensif brésilien de Palmeiras Erick Belé, lequel a également tapé dans l’œil de Liverpool.
Le Paris Saint-Germain va poursuivre sur sa lancée. Satisfait de son projet, le champion d’Europe continue d’observer l’éclosion des jeunes les plus prometteurs. L’actuel leader de Ligue 1, qui a arraché la signature de Dro Fernandez (18 ans) au FC Barcelone cet hiver, va encore frustrer les Blaugrana en attirant le « Messi malien » Aboubacar Maiga (16 ans). Et le club de la capitale ne compte pas en rester là. Toujours afin de préparer l’avenir, le pensionnaire du Parc des Princes a repéré un talent au Brésil.

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Ses derniers recrutements au pays de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo n’ont pas forcément abouti à de gros coups. Il n’empêche que le Paris Saint-Germain y retourne en espérant s’offrir les services d’Erick Belé (19 ans). Selon les informations d’ESPN Brasil, le milieu offensif de 19 ans a déjà attiré l’attention des Parisiens alors qu’il intègre peu à peu l’équipe première de Palmeiras. Très en vue lors de la Copa Libertadores U20 la saison dernière, le Brésilien s’est également distingué en sélection. Pendant la récente trêve internationale, Erick Belé a disputé les deux matchs amicaux entre les U20 du Brésil et le Paraguay, avec à la clé deux victoires sur le même score (3-1) et un but inscrit à chaque rencontre.
De quoi faire grimper sa cote sur le marché des transferts, sachant que le Paris Saint-Germain n’est pas son seul courtisan. La source parle également d’un intérêt de Liverpool, sans compter la présence de Parme. Plusieurs clubs seraient prêts à miser 20 millions d’euros dans cette opération. Mais Palmeiras en réclamerait le double pour son talent sous contrat jusqu’en décembre 2028. Pas sûr que le Paris Saint-Germain monte aussi haut pour un jeune aussi inexpérimenté.
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ptdrrr. tt ça pour se la peter apres..... Liverpool n est que l ombre d une equipe solide. arrete ton sketch. ils ont 21 pts de retard en premiere league. c est a dire completement à la rue....

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encore une allusion a ton. club de coeur .... prends ton cachet

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Peut etre que si Nuamah retrouve un poste a droite et que Endrick est repositionné dans l'axe, il est fort probable et surtout préférable que ce dernier se bouge un peu + le cul. Endrick avec un De Zerbi c'est carnage complet. Ce mec c'est le vers dans la pomme, on aurait mieux fait de pas le faire venir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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