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TV : Qatar - Suisse, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Mondial 202613 juin , 6:10
parAlexis Rose
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Le premier week-end de la Coupe du Monde 2026 sera notamment marqué par le match entre le Qatar et la Suisse, qui se jouera en prime-time samedi soir.

Quelle heure pour Qatar - Suisse ?

Avec cette Coupe du Monde 2026 qui se joue entre les USA, le Canada et le Mexique, quelques rencontres se disputent en pleine nuit en Europe. Mais pour les matchs des grosses nations européennes, le créneau de 21 heures est bien choisi. Ce sera le cas pour ce match entre le Qatar et la Suisse, qui se jouera ce samedi 13 juin à 21h00 au Levi’s Stadium de Santa Clara (USA). L’arbitre de cette rencontre sera l’Hondurien Said Martinez.

Sur quelles chaînes suivre Qatar - Suisse ?

Comme la plupart des matchs qui vont se jouer à des horaires classiques en France, cette rencontre entre le Qatar et la Suisse sera diffusée sur deux chaînes : M6 et beIN Sports 1.

Lire aussi

CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026

Les compos probables de Qatar - Suisse :

Quatre ans après sa Coupe du Monde à domicile, le Qatar a réussi à se qualifier par ses propres moyens au Mondial pour la première fois de son histoire. Avec l’envie de bien figurer, le Qatar espère donc créer la surprise contre la Suisse samedi soir. Pour cela, elle comptera sur le talent de son sélectionneur espagnol Julen Lopetegui.
La compo probable du Qatar : Abunada - Al Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Al Amin - Gaber, Fathi, Laye - Abdurisag, Afif, Edmilson Junior.
Qualifiée après avoir pris la première place de son groupe en qualifications pour le Mondial, la Suisse fait partie des outsiders européens de cette Coupe du Monde. Toujours sorti des poules depuis 2014, avec trois huitièmes de finale de suite en CDM, le pays helvète vise le même objectif cette année. Pour cela, il faudra bien commencer ce Mondial face au Qatar.

World Cup

13 juin 2026 à 21:00
Qatar
21:00
Suisse
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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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Bah , les teutons vont sans doute valider avec un gros pourcentage à la revente et p’tet même une priorité de rachat avec un budget validé , normal quoi… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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