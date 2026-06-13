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Ayyoub Bouaddi ira au Mondial 2026

Bouaddi chipé au PSG, Arsenal tient sa revanche

PSG13 juin , 17:30
parEric Bethsy
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Courtisé par le Paris Saint-Germain, Ayyoub Bouaddi n’est pas insensible à l’approche des Parisiens. Mais le forcing d’Arsenal porte ses fruits et le milieu du LOSC se laisse peu à peu séduire par les Gunners.
Olivier Létang a annoncé la couleur. Dans un récent entretien accordé à RMC, le président de Lille a fait savoir qu’une vente d’Ayyoub Bouaddi (18 ans) n’était pas vitale pour le LOSC. Le dirigeant assure que le club nordiste souhaite conserver son milieu prolongé jusqu’en 2029 en décembre dernier. Et qu’une offre à hauteur de 50 millions d’euros ne suffirait pas pour conclure son transfert. Son avertissement n’a pourtant pas l’air de refroidir ses principaux courtisans à l’image du Paris Saint-Germain.
D’après le journaliste de Sky Sport Suisse Sacha Tavolieri, il existe bel et bien un fort intérêt parisien pour Ayyoub Bouaddi. Le double champion d’Europe a d’ailleurs les faveurs de l’international marocain. Du moins pour le moment. La situation risque de changer dans les semaines ou mois à venir en raison du forcing d’Arsenal. En contact avec l’entourage du Lillois depuis janvier 2025, le club titré cette saison en Premier League parvient à attirer l’attention de sa cible. Les Gunners lui ont assuré qu’il jouerait un rôle important dans les plans du manager Mikel Arteta dès la saison prochaine.

Le prix de Bouaddi fixé

Un argument apprécié par Ayyoub Bouaddi désormais intéressé par la perspective d’atterrir dans la capitale anglaise. Confiant, Arsenal pense également bénéficier d’un traitement de faveur du LOSC qui préférera peut-être renforcer un club étranger plutôt qu'une équipe de son championnat. Il faudra néanmoins répondre aux exigences de Lille qui attendrait près de 70 millions d’euros pour transférer son jeune talent actuellement concentré sur la Coupe du monde avec les Lions de l’Atlas. D’où le plan d’Arsenal qui consiste à revenir à la charge après le Mondial, et avec Mikel Arteta en personne pour discuter avec Ayyoub Bouaddi.
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