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Paulo Fonseca

L’OL, une tête de série pas tant protégée

OL13 juin , 18:30
parEric Bethsy
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Qualifié pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais va bénéficier d’un statut de tête de série. Les Gones éviteront les équipes les plus compétitives, mais sans la garantie d’être avantagés au match retour.
L’Olympique Lyonnais se serait bien passé de ce programme. Bien partie pour terminer sur le podium de Ligue 1, l’équipe entraînée par Paulo Fonseca s’est effondrée en fin de saison avec deux défaites inattendues à Toulouse (2-1) et contre un Racing Club de Lens remanié (0-4). Le club rhodanien s’est alors retrouvé à la quatrième place qui n’offre pas un accès direct à la Ligue des Champions.
Pour participer à la phase de ligue, les Gones devront passer par un troisième tour préliminaire (4-5 et 11 août), puis éventuellement par un barrage (18-19 août et 25-26 août). Deux confrontations en aller-retour pour lesquelles l’Olympique Lyonnais va bénéficier d’un statut de tête de série. Le quatrième de Ligue 1 détient effectivement le plus gros coefficient UEFA des équipes engagées.
Cette étiquette suffira pour éviter les meilleures formations également en course pour une qualification en Ligue des Champions. On sait déjà que le troisième tour préliminaire réservera une double rencontre face au Sparta Prague (Tchéquie), à l'Union Saint-Gilloise (Belgique), au NEC Nijmegen (Pays-Bas), à Sturm Graz (Autriche), au Górnik Zabrze (Pologne) ou à Heart of Midlothian (Ecosse). Des adversaires à la portée de l’Olympique Lyonnais sur le papier.

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En revanche, le règlement ne protègera pas les coéquipiers de Corentin Tolisso au retour. Au troisième tour préliminaire comme en barrages, l’écurie habituée au Groupama Stadium pourrait se déplacer lors de la deuxième manche, comme l’avaient fait les Glasgow Rangers et le Feyenoord malgré leur statut de tête de série la saison dernière. Tout sera décidé lors du tirage au sort qui se déroulera le lundi 20 juillet.
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