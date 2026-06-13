L’OL, une tête de série pas tant protégée

J'ai voté oui. A Cause de sa grave blessure qui l'a éloigné des terrains durant plus de 4 mois (et qui aurait pu être éviter si les arbitres avaient fait le nécessaire).
on verra bien
En Europa League, il faut reconnaître que l'OM est plutôt performant et a même fait 3 finales en 30 ans. L'OM est un club de niveau Europa League qui contrairement à pas mal de club français joue a fond celle-ci. Pour le foot FR mieux vaut l'OM en Europa League que Monaco
Fier d'avoir écrit vos merdes d'articles ne donnant comme partant ?
A ce prix gardons Barcola ...
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Pré-saison 🔴🔵 📅 Reprise de l'entraînement le 29 juin au Groupama OL Training Center avant les premiers matchs amicaux de l'été (à annoncer prochainement). Le groupe de Paulo Fonseca partira ensuite en stage du 19 au 24 juillet au Campus Adidas d'Herzogenaurach, en Bavière 🇩🇪