PSG : La Juve veut Gonçalo Ramos cet été

Acheté plus de 65 millions d'euros par le PSG, Gonçalo Ramos cire pourtant le banc à Paris. Une situation frustrante pour l'attaquant portugais. Fort heureusement, la Juventus lui offre une porte de sortie l'été prochain.

Un long tunnel sans fin pour Gonçalo Ramos au Paris Saint-Germain . Malgré des statistiques correctes avec 12 buts toutes compétitions confondues cette saison, l'ancien joueur de Benfica démarre rarement les rencontres avec le club parisien. Luis Enrique ne l'a titularisé que 11 fois en Ligue 1 et jamais en Ligue des champions depuis août. De quoi frustrer un attaquant qui rêve de devenir une référence à son poste en Europe. S'il fait bonne figure dans le vestiaire, difficile pour lui de ne pas vouloir quitter le PSG au mercato estival.

La Juve vise le prêt de Ramos

Reste à trouver des prétendants sur le marché. Un premier grand nom se manifeste en Italie selon le Corriere dello Sport. Il s'agit de la Juventus Turin. Les Bianconeri ont vécu une saison compliquée avec leur secteur offensif. Les recrues venues de Ligue 1 Jonathan David et Lois Openda ont fortement déçu la Vieille Dame. Ils sont déjà sur le départ au prochain mercato. Supérieur à ces deux attaquants sur le papier, Ramos ressemble à un remplaçant rêvé pour les Turinois.

La Juventus est en capacité de convaincre le Portugais d'autant qu'elle a presque assuré sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. Le vrai problème se situe au niveau financier pour un club dans le rouge depuis plusieurs saisons. Pour obtenir le transfert de Gonçalo Ramos, la Juve mise donc sur un prêt du joueur l'été prochain. Pas sûr que les dirigeants parisiens apprécient cette option pour leur joker de luxe, sous-utilisé mais diablement efficace lors de ses entrées en jeu.