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Gonçalo Ramos

PSG : La Juve veut Gonçalo Ramos cet été

PSG24 avr. , 22:30
parMehdi Lunay
1
Acheté plus de 65 millions d'euros par le PSG, Gonçalo Ramos cire pourtant le banc à Paris. Une situation frustrante pour l'attaquant portugais. Fort heureusement, la Juventus lui offre une porte de sortie l'été prochain.
Un long tunnel sans fin pour Gonçalo Ramos au Paris Saint-Germain. Malgré des statistiques correctes avec 12 buts toutes compétitions confondues cette saison, l'ancien joueur de Benfica démarre rarement les rencontres avec le club parisien. Luis Enrique ne l'a titularisé que 11 fois en Ligue 1 et jamais en Ligue des champions depuis août. De quoi frustrer un attaquant qui rêve de devenir une référence à son poste en Europe. S'il fait bonne figure dans le vestiaire, difficile pour lui de ne pas vouloir quitter le PSG au mercato estival.

La Juve vise le prêt de Ramos

Reste à trouver des prétendants sur le marché. Un premier grand nom se manifeste en Italie selon le Corriere dello Sport. Il s'agit de la Juventus Turin. Les Bianconeri ont vécu une saison compliquée avec leur secteur offensif. Les recrues venues de Ligue 1 Jonathan David et Lois Openda ont fortement déçu la Vieille Dame. Ils sont déjà sur le départ au prochain mercato. Supérieur à ces deux attaquants sur le papier, Ramos ressemble à un remplaçant rêvé pour les Turinois.
La Juventus est en capacité de convaincre le Portugais d'autant qu'elle a presque assuré sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. Le vrai problème se situe au niveau financier pour un club dans le rouge depuis plusieurs saisons. Pour obtenir le transfert de Gonçalo Ramos, la Juve mise donc sur un prêt du joueur l'été prochain. Pas sûr que les dirigeants parisiens apprécient cette option pour leur joker de luxe, sous-utilisé mais diablement efficace lors de ses entrées en jeu.
G. Ramos

G. Ramos

PortugalPortugal Âge 24 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs6
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs10
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs26
Buts6
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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