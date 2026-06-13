L'Argentine dénonce 13.000 supporters à la police américaine

La fédération argentine de football compte sur ses supporters lors du Mondial 2026, mais les champions du monde en titre ont décidé de faire le tri. Ainsi, une liste de 13.000 fans de Lionel Messi et de ses coéquipiers sont d'ores et déjà fichés par la police américaine pour un motif très précis.

On le sait, les services d'immigration ne rigolent pas lorsqu'il s'agit de pénétrer sur le territoire des Etats-Unis. Et ce samedi, 13.000 supporters de l'équipe d'Argentine ont compris qu'ils n'ont aucun intérêt à tenter d'entrer dans le pays de Donald Trump. En effet, les autorités judiciaires argentines ont transmis à leurs homologues nord-américaines un fichier de 13.000 supporters qui n'ont pas payé la pension alimentaire de leurs enfants. Une décision radicale, qui a pour but d'inciter les réfractaires à se mettre en conformité avec le droit des familles s'ils veulent pouvoir se rendre aux USA pour soutenir leur pays, lequel défendra la couronne acquise il y a quatre ans contre la France après une finale que personne n'a oubliée.

L'Argentine tient les mauvais payeurs en laisse

C'est la mairie de Buenos Aires qui est à l'initiative de cette décision, laquelle a déjà été expérimenté avec succès en Argentine. « En collaboration avec le gouvernement national, nous avons intégré notre base de données au programme Tribuna Segura afin de renforcer les contrôles dans tout le pays, y compris pendant la Coupe du monde. Ceux qui manquent à une obligation aussi fondamentale que nourrir leurs enfants devront en assumer les conséquences. S'ils ne subviennent pas aux besoins de leurs enfants, l'accès au stade leur sera refusé », a précisé le maire de la capitale argentine.

Les autorités ont fait savoir qu'il est encore possible de disparaître de cette liste de 13.000 noms de manière relativement simple, il suffit de payer la pension alimentaire due à leurs enfants . Si c'est le cas, alors l'Argentine retirera le nom des supporters concernés avant le premier match de l'Albiceleste dans le Mondial, ce sera le 17 juin prochain dans un choc très attendu contre l'Argentine.