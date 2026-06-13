Après l’OM, Benatia devient finaliste à la Juve

Son aventure à l’Olympique de Marseille définitivement terminée, Medhi Benatia peut poursuivre sa carrière de dirigeant loin de la cité phocéenne. Le Franco-Marocain pourrait retrouver un autre de ses anciens clubs, à savoir la Juventus Turin qui étudie sérieusement son profil.

Medhi Benatia a tourné la page, et cette fois de manière définitive. L’ancien directeur du football de l’Olympique de Marseille , qui avait présenté sa démission au cours de la saison, s’était seulement engagé auprès du propriétaire Frank McCourt à rester jusqu’à la fin de l’exercice. Celui que l’on présentait comme le bras droit de l’ex-président Pablo Longoria a accepté la demande de l’Américain, jusqu’à la nomination de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif.

Le Franco-Marocain peut maintenant se concentrer sur la suite de sa carrière et sur la perspective de retrouver une autre de ses ex. Selon les informations de La Repubblica, Medhi Benatia pourrait effectivement rebondir à la Juventus Turin. La Vielle Dame se retrouve en plein renouvellement de son organigramme avec le départ du Français Damien Comolli qui occupait les fonctions de directeur général, rôle désormais confié à Giovanni Carnevali. Les Bianconeri doivent maintenant nommer un nouveau directeur sportif et c’est là que le nom de Medhi Benatia apparaît.

Benatia ne compte pas chômer

Pour le moment, l’ancien défenseur central de la Juventus Turin n’est pas désigné comme la priorité. La piste numéro 1 mène plutôt à Matteo Tognozzi. Mais le dirigeant libre après son passage à l’Olympique de Marseille représente une des alternatives du cador italien, précise le quotidien, qui cite également le nom de Frederic Massara. Rien n’est fait pour Medhi Benatia mais sa présence parmi les candidatures étudiées montre que le natif de Courcouronnes compte bien se relancer rapidement. Et si possible dans un projet aussi ambitieux que celui de la Juventus Turin.