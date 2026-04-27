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TV : PSG - Bayern Munich, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue des Champions27 avr. , 7:00
parAlexis Rose
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Auteur d’un nouveau joli parcours en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va affronter l’autre favori de la compétition, à savoir le Bayern Munich, lors des demi-finales.

Quelle heure pour PSG - Bayern Munich ?

C’est bientôt l’heure de vérité pour le club de la capitale française ! Après avoir sorti Chelsea et Liverpool lors des tours précédents, le PSG va affronter l’ogre allemand de cette C1, à savoir le Bayern. Une sorte de finale avant l’heure entre Paris et Munich qui va enflammer les suiveurs du football européen au cours des prochains jours. La demi-finale aller se disputera ce mardi 28 avril à 21h00 au Parc des Princes. L'arbitre sera le Suisse-Allemand Sandro Schärer.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Bayern Munich ?

Cette demi-finale aller de Ligue des Champions tant attendue entre le PSG et le Bayern Munich sera diffusée sur l’antenne de Canal+ Foot.

Les compos probables de PSG - Bayern Munich :

Après avoir fait le travail en Ligue 1 la semaine passée, et désormais bien parti pour conserver son titre de champion de France avec six points d’avance sur Lens, le PSG peut pleinement se concentrer sur ses deux grands rendez-vous face au Bayern. Ce match aller sera très important pour les Parisiens au Parc des Princes. Il faudra qu’ils réalisent un bon résultat pour aller plus sereinement à l’Allianz Arena la semaine prochaine. Lors de ce match, Luis Enrique alignera sa meilleure équipe du moment.
La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Beraldo, Ruiz - Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
Déjà champion d’Allemagne, le Bayern Munich vise maintenant le sacre européen en Ligue des Champions. Plus titré en C1 depuis 2020, et sa victoire en finale… contre le PSG, le club allemand fait figure de grand favori avec Paris, qui reste en lice pour conserver sa couronne. Avec de très belles armes offensives, comme Kane ou Olise, Munich peut faire peur à Paris. Pour ce match aller en France, Vincent Kompany composera sans Gnabry ou Karl avec l’envie de jouer un vilain coup au PSG comme en phase régulière en début de saison (victoire 2-1 du Bayern au Parc).

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La compo probable du Bayern Munich : Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Luis Diaz - Kane.

Champions League

28 avril 2026 à 21:00
Paris Saint Germain
21:00
FC Bayern München
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Derniers commentaires

Franco Mastantuono à l'OL, c'est validé

A côté de toi, tout le monde est un génie.^^

OL : Endrick prolongé, il répond

Un gars qui est décisif 16 fois en a peine 4 mois , on peut considérer qu'il cartonne non ? Oui 16 fois car le peno provoqué n'est pas comptabilisé et la frappe côté gche repoussé par le gardien et avec Tolisso qui pousse le ballon dans la cage non plus mais c'est lui qui est à l'origine du but Et il faut imaginer que si on est en LDC , il aura sûrement 2 ou 3 coéquipiers encore meilleurs autour de lui à la place de Yaremchuk Tessman et AMN, voir .... Tagliafico et Abner donc....

OL : Endrick prolongé, il répond

Si on peut il faut le prolonger. Ça reste un vrai danger en attaque

OL : Endrick prolongé, il répond

Un gars décisif 16 fois en 4 mois (Oui 16 et non 14 , puisque sa frappe côté gche détournée par le gardien n'est pas considérée comme une passe D mais c'en est une et un peno provoqué)

OL : Endrick prolongé, il répond

Il faut l'imaginer avec un ou deux autres équipiers autour de lui la saison prochaine, sûrement un peu meilleurs , si on est en LDC Et un gars qui est décisif 16 fois en 4 mois....ça va ....on peut lui pardonner ses qques défauts Et je dis 16 fois parce que la semaine précédente il donne un ballon qui n'est pas considéré comme une passe D, sur sa frappe côté gche, donc n'est pas comptabilisée et il a aussi provoqué un peno Donc 16 fois décisif et non 14

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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