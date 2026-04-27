TV : PSG - Bayern Munich, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Auteur d’un nouveau joli parcours en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va affronter l’autre favori de la compétition, à savoir le Bayern Munich, lors des demi-finales.

Quelle heure pour PSG - Bayern Munich ?

mardi 28 avril à 21h00 au Parc des Princes. L'arbitre sera le Suisse-Allemand Sandro Schärer. C’est bientôt l’heure de vérité pour le club de la capitale française ! Après avoir sorti Chelsea et Liverpool lors des tours précédents, le PSG va affronter l’ogre allemand de cette C1, à savoir le Bayern. Une sorte de finale avant l’heure entre Paris et Munich qui va enflammer les suiveurs du football européen au cours des prochains jours. La demi-finale aller se disputera ceau Parc des Princes. L'arbitre sera le Suisse-Allemand Sandro Schärer.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Bayern Munich ?

Canal+ Foot. Cette demi-finale aller de Ligue des Champions tant attendue entre le PSG et le Bayern Munich sera diffusée sur l’antenne de

Les compos probables de PSG - Bayern Munich :

Après avoir fait le travail en Ligue 1 la semaine passée, et désormais bien parti pour conserver son titre de champion de France avec six points d’avance sur Lens, le PSG peut pleinement se concentrer sur ses deux grands rendez-vous face au Bayern. Ce match aller sera très important pour les Parisiens au Parc des Princes. Il faudra qu’ils réalisent un bon résultat pour aller plus sereinement à l’Allianz Arena la semaine prochaine. Lors de ce match, Luis Enrique alignera sa meilleure équipe du moment.

La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Beraldo, Ruiz - Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Déjà champion d’Allemagne, le Bayern Munich vise maintenant le sacre européen en Ligue des Champions. Plus titré en C1 depuis 2020, et sa victoire en finale… contre le PSG, le club allemand fait figure de grand favori avec Paris, qui reste en lice pour conserver sa couronne. Avec de très belles armes offensives, comme Kane ou Olise, Munich peut faire peur à Paris. Pour ce match aller en France, Vincent Kompany composera sans Gnabry ou Karl avec l’envie de jouer un vilain coup au PSG comme en phase régulière en début de saison (victoire 2-1 du Bayern au Parc).

La compo probable du Bayern Munich : Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Luis Diaz - Kane.