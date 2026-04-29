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Le PSG met le turbo pour ce gros transfert en Ligue 1

PSG29 avr. , 22:40
parCorentin Facy
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Intéressé de longue date, le PSG se montre de plus en plus insistant dans le dossier Ayyoub Bouaddi. Le club de la capitale souhaite finaliser la signature du milieu de terrain lillois cet été.
Après avoir recruté Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Lucas Chevalier, le Paris Saint-Germain souhaite mettre la main sur un nouveau talent de Ligue 1 au mercato. Luis Campos et Luis Enrique, qui suivent Ayyoub Bouaddi depuis plusieurs semaines, souhaitent accélérer dans ce dossier afin de s’offrir le milieu de terrain du LOSC. C’est en tout cas ce qu’annonce le journaliste Abdellah Boulma, pour qui le champion d’Europe en titre va faire le forcing cet été afin d’attirer le Franco-Marocain, qui a récemment prolongé avec son club formateur jusqu’en 2029.
« Le PSG avance en coulisses sur le dossier Ayyoub Bouaddi. L’intérêt s’est intensifié ces dernières semaines, avec plusieurs prises de renseignements et la présentation d’un projet sportif au joueur du LOSC. Les échanges se poursuivent mais Olivier Letang se montre exigeant » a publié notre confrère sur son compte X. Dans ce dossier, ce n’est certainement pas l’accord avec le joueur qui sera le plus difficile à trouver.
Malgré une forte concurrence au PSG (Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, Zaïre-Emery), l’international espoirs français pourrait rapidement se laisser tenter par la perspective de rejoindre le vainqueur de la Ligue des Champions et d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique. En revanche, trouver un accord avec Olivier Létang sera une autre paire de manche. Le président lillois l’a prouvé par le passé, il n’est pas du genre à brader ses meilleurs joueurs, encore moins quand ils ont 18 ans et qu’ils sont sous contrat pour encore trois ans, comme c’est le cas d’Ayyoub Bouaddi.

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Valorisé à 50 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le natif de Senslis pourrait faire l’objet d’un très gros transfert. Le PSG affiche néanmoins depuis plus de trois ans maintenant une claire volonté de ne plus surpayer les joueurs. La question est donc de savoir si entre l’exigence du LOSC d’un côté et la volonté de Paris de ne pas payer plus cher que la valeur réelle du joueur de l’autre côté, un accord pourra être trouvé ou non.
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très bonne expression 😂😂😂

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Non, c'était l'œuvre de Sergio Ramos. D'abord une clef de bras sur Salah --> Salah out, épaule démise. Ensuite un coup de coude sur la tempe de Karius qui a été diagnostiqué en commotion cérébrale après le match, ce qui explique les buts gags qu'il a encaissés.

L'OM fixe un prix aberrant pour Greenwood

On se rappele des valeurs attribuées à Fofana l’ete dernier... minimum 50M€ quand d'autres lyonnais l'auraient vendu pour 100M€ !!! Tu as la mémoire courte .... ou sélective !!!

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Après le gavage d'hier, forcément tu vois ce match... Tu 🤮🤮🤮

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Quand le Real bat Le liverpool avec Karius c'est l'efficacité ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
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3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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