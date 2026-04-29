Le PSG met le turbo pour ce gros transfert en Ligue 1

Intéressé de longue date, le PSG se montre de plus en plus insistant dans le dossier Ayyoub Bouaddi. Le club de la capitale souhaite finaliser la signature du milieu de terrain lillois cet été.

« Le PSG avance en coulisses sur le dossier Ayyoub Bouaddi. L’intérêt s’est intensifié ces dernières semaines, avec plusieurs prises de renseignements et la présentation d’un projet sportif au joueur du LOSC. Les échanges se poursuivent mais Olivier Letang se montre exigeant » a publié notre confrère sur son compte X. Dans ce dossier, ce n’est certainement pas l’accord avec le joueur qui sera le plus difficile à trouver.

Malgré une forte concurrence au PSG (Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, Zaïre-Emery), l’international espoirs français pourrait rapidement se laisser tenter par la perspective de rejoindre le vainqueur de la Ligue des Champions et d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique. En revanche, trouver un accord avec Olivier Létang sera une autre paire de manche. Le président lillois l’a prouvé par le passé, il n’est pas du genre à brader ses meilleurs joueurs, encore moins quand ils ont 18 ans et qu’ils sont sous contrat pour encore trois ans, comme c’est le cas d’Ayyoub Bouaddi.

Valorisé à 50 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le natif de Senslis pourrait faire l’objet d’un très gros transfert. Le PSG affiche néanmoins depuis plus de trois ans maintenant une claire volonté de ne plus surpayer les joueurs. La question est donc de savoir si entre l’exigence du LOSC d’un côté et la volonté de Paris de ne pas payer plus cher que la valeur réelle du joueur de l’autre côté, un accord pourra être trouvé ou non.