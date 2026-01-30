La France n’arrive pas à convaincre Bouaddi

Régulièrement appelé en équipe de France Espoirs, Ayyoub Bouaddi n’est pas certain de franchir le cap avec les Bleus. Le milieu du LOSC a le choix entre la sélection tricolore et le Maroc. Et pour le moment, aucune des deux nations n’a réussi à le convaincre.

Sa prestation contre Fribourg (1-0) jeudi l’a encore confirmé, Ayyoub Bouaddi fait partie des talents les plus prometteurs de sa génération. Le milieu du LOSC joue avec une sérénité qui nous ferait presque oublier ses 18 ans. A ce niveau, le jeune talent pourrait bien toquer à la porte d’une sélection pour disputer la Coupe du monde 2026. Mais encore faudrait-il connaître son choix de nationalité sportive.

Une rude bataille pour Bouaddi

Les deux nations négocient ardemment depuis plusieurs mois » pour attirer Ayyoub Bouaddi, écrit Foot Mercato. Mais pour le moment, le natif de Senlis (Oise) n’a pas encore pris sa décision. Aucune des deux parties n’a réussi à convaincre le Franco-Marocain alors que le Mondial arrive dans quelques mois. Régulièrement convoqué en équipe de France Espoirs, le Lillois est déjà apparu à huit reprises avec les Bleuets. Rien de définitif selon le règlement qui l’autorise encore à privilégier son pays d’origine, à savoir le Maroc. On apprend donc sans surprise que les deux pays se livrent une bataille acharnée. «» pour attirer Ayyoub Bouaddi, écrit Foot Mercato. Mais pour le moment, le natif de Senlis (Oise) n’a pas encore pris sa décision. Aucune des deux parties n’a réussi à convaincre le Franco-Marocain alors que le Mondial arrive dans quelques mois.

En pleine réflexion, le joueur formé à Lille doit aussi penser à son avenir en club. Malgré sa prolongation jusqu’en 2029 signée en décembre dernier, le milieu de terrain a de grandes chances de quitter les Dogues l’été prochain. Le LOSC aura du mal à le retenir et devrait en profiter pour réaliser une grosse vente. Nos confrères citent de nouveau le Paris Saint-Germain parmi ses possibles destinations. Une information pourtant démentie par Canal+. Quoi qu’il en soit, Ayyoub Bouaddi aura là encore l’embarras du choix.