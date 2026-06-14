Mondial 2026 : Le Maroc tient tête au Brésil

Pas de vainqueur entre le Brésil et le Maroc, dans un match marqué par deux buts lors d'une première période de qualité (1-1) avant une baisse générale de niveau.

Le premier choc de la Coupe du monde avait lieu ce samedi soir à New York entre le Brésil et le Maroc, et il a tenu ses promesses. Contrairement à l’affiche précédente entre la Suisse et le Qatar, le rythme était bien supérieur avec une équipe du Maghreb qui donnait le tempo. Cela se concrétisait avec l’ouverture du score logique de Saibari, bien servi en profondeur par Brahim Diaz (0-1, 21e). Le Brésil était dans les cordes, avec un milieu Guimaraes-Paqueta-Casemiro qui prenait l’eau de toutes parts.

Mais il suffisait d’un exploit personnel signé Vinicus, très discret jusqu’alors, pour remettre tout le monde à égalité. Avec sa frappe croisée après avoir repiqué dans l’axe, l’ailier du Real Madrid égalisait de belle manière (1-1, 32e). La suite de la première période était plus équilibrée avec même une belle reprise acrobatique de Paqueta qui aurait pu mettre la Seleçao devant.

La seconde période était beaucoup moins rythmée, et ne permettait à aucune équipe de faire la différence. Résultat, ce match nul 1-1 laissait tout le monde dans le bain dans ce groupe C, en attendant le résultat du match entre l’Ecosse et Haïti.