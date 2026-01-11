Le PSG met Barcola dans de sales draps

Le PSG a prévu de rencontrer Bradley Barcola fin janvier pour faire le point sur son refus de prolonger. Le club de la capitale a prévu de le mettre sous pression pour son avenir.

Elément important du PSG , Bradley Barcola n’est néanmoins plus tout à fait vu comme un titulaire indiscutable depuis un an, et la signature de Khvicha Kvaratskhelia. Ce fut encore le cas cette semaine dans le Trophée des Champions, l’ailier international français est vu comme un joker en sortie de banc, même s’il possède bien plus de minutes qu’un Gonçalo Ramos par exemple. Néanmoins, ce statut dérange l’intéressé, qui n’a pas donné suite à la proposition de prolongation de contrat formulé par le PSG.

Le PSG veut entrer dans la tête de Barcola

Il pourrait ne pas y avoir urgence dans ce dossier, puisque Barcola est lié au PSG jusqu’en juin 2028. Mais le club de la capitale a décidé de demander des comptes à l’ancien lyonnais. A savoir si son refus de prolonger à Paris est lié à son temps de jeu, son salaire, son statut, ou son désir d’aller voir ailleurs. Selon RMC, le champion d’Europe aimerait bien comprendre ce qu'il se passe dans la tête de Barcola, lui qui est courtisé par de nombreux clubs, en Allemagne et en Angleterre principalement.

Le fait qu’il ait récemment changé d’agent pour rejoindre Moussa Sissoko à la place de Jorge Mendes, laisse visiblement croire au PSG qu’un transfert est à l’étude dans le clan de l’attaquant tricolore. Si le joueur prend son temps, Paris souhaite enchainer les réunions pour connaitre les vraies intentions de l’ancien lyonnais. Selon l’insider Djamel, les deux parties vont se retrouver fin janvier pour faire un point sur la situation.

Et Luis Campos continuera de mettre la pression pour savoir si Barcola a bien l’intention de rester. Dans le cas contraire, un transfert sera à l’étude cet été, afin de récupérer une somme copieuse proche de 100 millions d’euros. Dans le même temps, Paris souhaite aussi être fixé pour pouvoir se pencher sur l’achat d’un ailier capable de remplacer le numéro 29 du Paris SG. Autant dire que les prochaines semaines vont être cruciales. Bradley Barcola et son agent vont donc devoir assumer les raisons de son refus de prolonger, sous peine de vivre déjà une fin d’aventure à Paris.