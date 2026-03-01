ICONSPORT_268698_0040 (1)

OM-OL : Les compos probables de l'Olympico

Ligue 101 mars , 12:10
parCorentin Facy
3
L'OM affronte l'OL ce dimanche soir au Vélodrome en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Un choc décisif dans la course au podium.
Pour cette rencontre, Habib Beye peut compter sur un effectif au complet. En effet, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille n'a aucune absence à signaler, si ce n'est celle de Bilal Nadir. L'ancien entraîneur du Stade Rennais va donc avoir l'embarras du choix pour composer son onze de départ. Selon les informations de L'Equipe, il est possible que l'OM évolue en 3-4-3 ce dimanche au Vélodrome. Pierre-Emerick Aubameyang est pressenti pour évoluer à la pointe de l'attaque.
Le onze probable de l'OM : Rulli - Balerdi, Aguerd, Medina - Weah, Hojbjerg, Timber, Emerson - Greenwood, Paixao, Aubameyang.
Du côté de l'Olympique Lyonnais, les possibilités sont moins nombreuses. Paulo Fonseca est contraint de composer avec énormément d'absences. Ruben Kluivert a déclaré forfait à la dernière minute tandis que Pavel Sulc, Malick Fofana, Ernest Nuamah ou encore Afonso Moreira manquent à l'appel dans le secteur offensif. La recrue estivale Roman Yaremchuk pourrait donc débuter en pointe pour la première fois de la saison, épaulée par la star brésilienne Endrick.
Le onze probable de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton, Abner, Tolisso - Endrick, Yaremchuk
3
Derniers commentaires

Vers un forfait de l'Iran à la Coupe du monde ?

Tu parles du pays qui interdit aux femmes blanches d'être à l'affiche des publicités ?

L1 : L'Equipe lâche du lourd sur le report de PSG-Nantes

Tellement pro PSG, que leur journalistes il n y a pas si longtemps n etaient pas les bienvenues lors de nos conf de presse ...

OM-OL : Les compos probables de l'Olympico

Rigolo

OL : 60 ME pour Endrick, le Real Madrid craque

Endrick il joue déjà pour le real le plus grand club du monde et ca serait un regressement de signer à Lyon définitivement, sont objectif c est de gagner la LDC dans les années a venir

OL : 60 ME pour Endrick, le Real Madrid craque

Qui a part le Qatar peut rivaliser avec les anglais ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
4024117638353
6
LOSC Lille
3723114836315
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312487933285
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

