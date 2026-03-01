OM-OL : Les compos probables de l'Olympico

L'OM affronte l'OL ce dimanche soir au Vélodrome en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Un choc décisif dans la course au podium.

Pour cette rencontre, Habib Beye peut compter sur un effectif au complet. En effet, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille n'a aucune absence à signaler, si ce n'est celle de Bilal Nadir. L'ancien entraîneur du Stade Rennais va donc avoir l'embarras du choix pour composer son onze de départ. Selon les informations de L'Equipe, il est possible que l'OM évolue en 3-4-3 ce dimanche au Vélodrome. Pierre-Emerick Aubameyang est pressenti pour évoluer à la pointe de l'attaque.

Le onze probable de l'OM : Rulli - Balerdi, Aguerd, Medina - Weah, Hojbjerg, Timber, Emerson - Greenwood, Paixao, Aubameyang.

Du côté de l'Olympique Lyonnais, les possibilités sont moins nombreuses. Paulo Fonseca est contraint de composer avec énormément d'absences. Ruben Kluivert a déclaré forfait à la dernière minute tandis que Pavel Sulc, Malick Fofana, Ernest Nuamah ou encore Afonso Moreira manquent à l'appel dans le secteur offensif. La recrue estivale Roman Yaremchuk pourrait donc débuter en pointe pour la première fois de la saison, épaulée par la star brésilienne Endrick.

Le onze probable de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton, Abner, Tolisso - Endrick, Yaremchuk