Lille joue gros pour éviter le divorce

LOSC01 mars , 11:40
parCorentin Facy
Vainqueur à Angers le week-end dernier puis à Belgrade cette semaine en Europa League, Lille doit absolument gagner à domicile contre Nantes ce dimanche. Un match crucial aux enjeux multiples.
En pleine déprime il y a encore une semaine, Lille a retrouvé le sourire en l’espace de quelques jours. Les hommes de Bruno Genesio l’ont emporté à Angers lors de la 23e journée de Ligue 1 avant de valider leur qualification pour les 8es de finale de l’Europa League en venant à bout de l’Etoile Rouge de Belgrade en Serbie (0-2). Deux succès qui permettent à Lille de retrouver de la confiance avant la réception de Nantes ce dimanche après-midi. Un match là aussi déterminant alors que Monaco et Rennes ont gagné plus tôt dans cette 24e journée, en attendant le choc OM-OL ce dimanche soir.
Dans son édition du jour, L’Equipe souligne à quel point un succès de Lille au stade Pierre-Mauroy ce dimanche est indispensable. Sur le plan comptable… mais pas uniquement. Pour les Lillois, l’enjeu est aussi d’éviter la fracture avec leurs supporters puisque les coéquipiers d’Olivier Giroud n’ont plus gagné à domicile en Ligue 1 depuis une éternité : le 5 décembre dernier, 1-0 contre l’OM. « Tandis que le nombre d'abonnés n'a jamais été aussi élevé que cette saison (32 000, +78 % en sept ans), dans le sillage d'une campagne de Ligue des champions vibrante, l'équipe ne semble pourtant pas très loin de pouvoir raviver la flamme, à condition de maintenir le niveau d'engagement démontré en Serbie » souligne notamment le quotidien national dans son édition du jour.
La question est maintenant de savoir si Lille, qui sort d’un match éreintant face à Belgrade en Europa League, parviendra à enflammer suffisamment le match face aux Nantais pour emmener dans leur sillage le public et venir à bout des Canaris. Ces derniers, vainqueurs contre Le Havre il y a une semaine, viendront avant tout pour prendre un point capital dans la course au maintien. Le LOSC sait à quoi s’attendre et devra se faciliter la vie en marquant rapidement pour s’éviter une (nouvelle) après-midi galère face à son public.

Ligue 1

01 mars 2026 à 17:15
LOSC Lille
17:15
Nantes
Derniers commentaires

Vers un forfait de l'Iran à la Coupe du monde ?

Tu parles du pays qui interdit aux femmes blanches d'être à l'affiche des publicités ?

L1 : L'Equipe lâche du lourd sur le report de PSG-Nantes

Tellement pro PSG, que leur journalistes il n y a pas si longtemps n etaient pas les bienvenues lors de nos conf de presse ...

OM-OL : Les compos probables de l'Olympico

Rigolo

OL : 60 ME pour Endrick, le Real Madrid craque

Endrick il joue déjà pour le real le plus grand club du monde et ca serait un regressement de signer à Lyon définitivement, sont objectif c est de gagner la LDC dans les années a venir

OL : 60 ME pour Endrick, le Real Madrid craque

Qui a part le Qatar peut rivaliser avec les anglais ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
4024117638353
6
LOSC Lille
3723114836315
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312487933285
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

