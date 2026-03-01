Lille joue gros pour éviter le divorce

Vainqueur à Angers le week-end dernier puis à Belgrade cette semaine en Europa League, Lille doit absolument gagner à domicile contre Nantes ce dimanche. Un match crucial aux enjeux multiples.

En pleine déprime il y a encore une semaine, Lille a retrouvé le sourire en l’espace de quelques jours. Les hommes de Bruno Genesio l’ont emporté à Angers lors de la 23e journée de Ligue 1 avant de valider leur qualification pour les 8es de finale de l’Europa League en venant à bout de l’Etoile Rouge de Belgrade en Serbie (0-2). Deux succès qui permettent à Lille de retrouver de la confiance avant la réception de Nantes ce dimanche après-midi. Un match là aussi déterminant alors que Monaco et Rennes ont gagné plus tôt dans cette 24e journée, en attendant le choc OM-OL ce dimanche soir.

Dans son édition du jour, L’Equipe souligne à quel point un succès de Lille au stade Pierre-Mauroy ce dimanche est indispensable. Sur le plan comptable… mais pas uniquement. Pour les Lillois, l’enjeu est aussi d’éviter la fracture avec leurs supporters puisque les coéquipiers d’Olivier Giroud n’ont plus gagné à domicile en Ligue 1 depuis une éternité : le 5 décembre dernier, 1-0 contre l’OM. « Tandis que le nombre d'abonnés n'a jamais été aussi élevé que cette saison (32 000, +78 % en sept ans), dans le sillage d'une campagne de Ligue des champions vibrante, l'équipe ne semble pourtant pas très loin de pouvoir raviver la flamme, à condition de maintenir le niveau d'engagement démontré en Serbie » souligne notamment le quotidien national dans son édition du jour.

La question est maintenant de savoir si Lille, qui sort d’un match éreintant face à Belgrade en Europa League, parviendra à enflammer suffisamment le match face aux Nantais pour emmener dans leur sillage le public et venir à bout des Canaris. Ces derniers, vainqueurs contre Le Havre il y a une semaine, viendront avant tout pour prendre un point capital dans la course au maintien. Le LOSC sait à quoi s’attendre et devra se faciliter la vie en marquant rapidement pour s’éviter une (nouvelle) après-midi galère face à son public.