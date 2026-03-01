PSG : Chevalier déjà vendu, la terrible sanction

ICONSPORT_360351_0381
Acheté au LOSC contre 40 millions d'euros, Lucas Chevalier a rapidement déçu le PSG. Luis Enrique lui a donc préféré Matvey Safonov pour garder les cages parisiennes. L'avenir du Français dans la capitale est incertain. Un départ définitif est déjà envisagé.
Avec les nombreuses blessures subies par le Paris Saint-Germain, Matvey Safonov est désormais le joueur le plus solidement installé dans le onze parisien. Choisi par Luis Enrique en fin d'année 2025, le gardien russe est devenu le numéro 1 indiscutable du poste. Une grosse claque pour Lucas Chevalier, acheté 40 millions d'euros à Lille l'été dernier. Le Français arrivait pourtant avec le statut de meilleur gardien de Ligue 1 et espérait passer un cap supplémentaire pour devenir une référence en Europe et en Equipe de France.

Chevalier vendu, le PSG se prépare

On en est très loin pour celui qui n'a plus joué un match depuis le déplacement du PSG à Auxerre, le 23 janvier dernier. Safonov se remettait alors d'une fracture au poignet. Depuis la guérison du Russe, Chevalier est bloqué sur le banc de touche. C'est une catastrophe pour lui dans l'immédiat avec le Mondial 2026 dans son viseur. Et la direction parisienne ne veut pas lui laisser la possibilité de rebondir la saison prochaine malgré un contrat qui court jusqu'en 2030.
Selon le site But Football Club, le départ de Lucas Chevalier l'été prochain est envisagé sérieusement par Paris. Le gardien français risque même d'être vendu définitivement moins d'un an après sa signature. Si une somme équivalente à celle investie en 2025 est proposée, l'ancien lillois fera ses valises à coup sûr. Par ailleurs et c'est peut-être encore plus surprenant, un prêt du joueur de 24 ans est aussi possible. Le PSG compte miser sur un duo Matvey Safonov en numéro 1 et Renato Marin en numéro 2 si Chevalier venait à s'en aller.
L. Chevalier

L. Chevalier

FranceFrance Âge 24 Gardien

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs17
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
4024117638353
6
LOSC Lille
3723114836315
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312487933285
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

