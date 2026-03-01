PSG : Chevalier déjà vendu, la terrible sanction

Acheté au LOSC contre 40 millions d'euros, Lucas Chevalier a rapidement déçu le PSG. Luis Enrique lui a donc préféré Matvey Safonov pour garder les cages parisiennes. L'avenir du Français dans la capitale est incertain. Un départ définitif est déjà envisagé.

Avec les nombreuses blessures subies par le Paris Saint-Germain , Matvey Safonov est désormais le joueur le plus solidement installé dans le onze parisien. Choisi par Luis Enrique en fin d'année 2025, le gardien russe est devenu le numéro 1 indiscutable du poste. Une grosse claque pour Lucas Chevalier, acheté 40 millions d'euros à Lille l'été dernier. Le Français arrivait pourtant avec le statut de meilleur gardien de Ligue 1 et espérait passer un cap supplémentaire pour devenir une référence en Europe et en Equipe de France.

Chevalier vendu, le PSG se prépare

On en est très loin pour celui qui n'a plus joué un match depuis le déplacement du PSG à Auxerre, le 23 janvier dernier. Safonov se remettait alors d'une fracture au poignet. Depuis la guérison du Russe, Chevalier est bloqué sur le banc de touche. C'est une catastrophe pour lui dans l'immédiat avec le Mondial 2026 dans son viseur. Et la direction parisienne ne veut pas lui laisser la possibilité de rebondir la saison prochaine malgré un contrat qui court jusqu'en 2030.

Selon le site But Football Club, le départ de Lucas Chevalier l'été prochain est envisagé sérieusement par Paris. Le gardien français risque même d'être vendu définitivement moins d'un an après sa signature. Si une somme équivalente à celle investie en 2025 est proposée, l'ancien lillois fera ses valises à coup sûr. Par ailleurs et c'est peut-être encore plus surprenant, un prêt du joueur de 24 ans est aussi possible. Le PSG compte miser sur un duo Matvey Safonov en numéro 1 et Renato Marin en numéro 2 si Chevalier venait à s'en aller.