OL : 60 ME pour Endrick, le Real Madrid craque

Le Real Madrid a prêté Endrick à l'Olympique Lyonnais pour qu'il progresse avant de devenir une option crédible chez les Merengue. Néanmoins, les débuts réussis du Brésilien en Ligue 1 changent tout. Sa vente est envisagée l'été prochain.
Le deal qui rend tout le monde gagnant se confirme chaque semaine ou presque. Cet hiver, l'Olympique Lyonnais a obtenu le prêt du prodige brésilien Endrick en provenance du Real Madrid. L'attaquant de 19 ans arrive pour 6 mois, venant glaner du temps de jeu pour aller au Mondial 2026 avec la Seleçao. Il essaye de qualifier l'OL en Ligue des champions par la même occasion. De son côté, le Real espère que son buteur s'adapte enfin en Europe et se développe face à des bons adversaires, en Ligue 1 et en Ligue Europa.

Endrick en vente pour 60 millions d'euros

En théorie, Endrick doit retourner à Madrid l'été prochain pour être le remplaçant de Kylian Mbappé en attaque. Lyon aimerait le conserver plus longtemps, estimant que le Brésilien serait plus utile dans le Rhône que sur le banc madrilène. Conséquence ou non, le Real change sa stratégie pour son jeune attaquant et envisage désormais de s'en séparer définitivement. Toutefois, il apparaît impossible que l'OL soit invité à la table des négociations selon le site Fichajes.
Le média espagnol révèle que les Merengue vendront Endrick l'été prochain si une offre de 60 millions d'euros leur parvient. Une somme énorme motivée par les belles prestations du joueur en Ligue 1. Le club espagnol estime que seule une formation de Premier League est en mesure de lâcher un tel montant. Il est vrai que plusieurs équipes anglaises apprécient le profil de l'attaquant de 19 ans, aussi efficace que puissant. De quoi rentabiliser son achat pour 47,5 millions d'euros en 2024 alors que Gonçalo Garcia lui est passé devant dans la hiérarchie des attaquants madrilènes.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs5
Buts3
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
9
