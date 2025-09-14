Le PSG lésé, le résultat incompréhensible

De très beaux buts ont déjà été marqués depuis le début de la nouvelle saison de Ligue 1. Ilan Kebbal ou encore Joao Neves ont notamment régalé les fans et observateurs du football français.

Le Paris FC a fait son grand retour en Ligue 1 cette saison. Le club de la capitale sait que la tâche sera difficile pour se maintenir en championnat. L'objectif, malgré des moyens XXL, est de se stabiliser dans l'élite du football français. Lors de cet exercice, le Paris FC a déjà joué au Stade Vélodrome contre l'OM. Les pensionnaires de Jean Bouin ont perdu 5 buts à 2 mais Ilan Kebbal aura eu le temps de planter un but superbe. Un but qui a récemment été récompensé comme le plus beau du mois d'août. De quoi provoquer l'incompréhension des fans... du PSG

Kebbal récompensé, Neves peut être amer

Car si Ilan Kebbal a régalé, c'est aussi le cas de Joao Neves, qui a planté un triplé retentissant contre Toulouse. Ses trois buts étaient magnifiques et un a retenu l'attention. Un retourné que les fans du PSG pensaient suffisant pour remporter le titre du but du mois d'août. Finalement, c'est bien Ilan Kebbal qui a été choisi. Selon Marina Lorenzo, il y aurait eu 400 voix d’écart sur environ 50 000 votes entre les deux joueurs Parisiens. A noter que Tyler Morton, milieu de l'OL, complète le trio de nommés pour la distinction.

Joao Neves devra continuer de travailler fort pour espérer décrocher un titre du plus beau but ou de la plus belle action. Car en plus de se battre sur le terrain, les joueurs du PSG doivent aussi le faire en dehors. Lors des votes pour les récompenses, il y a bien souvent un barrage fait par les internautes rivaux du Paris Saint-Germain, qui votent massivement pour les adversaires.