Le PSG le contacte, Saliba explose de rire

Sous contrat avec Arsenal jusqu’en juin 2027, William Saliba suscite l’intérêt du Real Madrid ainsi que du PSG. Mais un retour en Ligue 1 n’est pas dans les plans de l’international français de 24 ans.

Considéré depuis plusieurs saisons comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de Premier League, William Saliba a aussi gagné sa place de titulaire en équipe de France. Infranchissable durant l’Euro 2024, le joueur formé à l’AS Saint-Etienne a une cote d’enfer sur le marché des transferts. D’autant que sa situation contractuelle encourage les courtisans à tenter leur chance. William Saliba n’a plus que deux ans de contrat, de quoi faire frétiller le Real Madrid

Saliba dans le viseur du PSG et du Real Madrid

D’après les informations de Caughtoffside, le club de la Casa Blanca veut frapper un très gros coup en défense centrale lors du prochain mercato. Marc Guéhi et Ibrahima Konaté sont ciblés, mais le Real ne perd pas non plus de vue l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. D’après le média britannique, un autre géant européen est très intéressé par William Saliba : le PSG.

Après avoir misé plus de 60 millions d’euros pour recruter Illya Zabarnyi, le club de la capitale ne s’interdit pas un nouveau recrutement XXL à ce poste dans un an. Intéressé au même titre que le Real Madrid par Ibrahima Konaté, le Paris Saint-Germain reste très attentif à la situation de William Saliba. Luis Campos s’apprête à dégainer, notamment dans le cas où Arsenal viendrait à échouer dans les négociations pour une prolongation du natif de Bondy.

Un départ vers le PSG est cependant peu probable pour William Saliba puisque selon le média, l’international français (28 sélections avec les Bleus) ne fait pas d’un retour en Ligue 1 une priorité. Comme dans de nombreux dossiers, la faible attractivité du championnat français risque d’handicaper le Paris Saint-Germain, qui part clairement avec une longueur de retard sur Arsenal et le Real Madrid. Le PSG en a conscience et restera toutefois attentif à l’évolution de ce feuilleton, prêt à bondir au cas où la porte viendrait à s’ouvrir.