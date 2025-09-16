ICONSPORT_267146_0105
William Saliba

Le PSG le contacte, Saliba explose de rire

PSG16 sept. , 18:00
parCorentin Facy
Sous contrat avec Arsenal jusqu’en juin 2027, William Saliba suscite l’intérêt du Real Madrid ainsi que du PSG. Mais un retour en Ligue 1 n’est pas dans les plans de l’international français de 24 ans.
Considéré depuis plusieurs saisons comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de Premier League, William Saliba a aussi gagné sa place de titulaire en équipe de France. Infranchissable durant l’Euro 2024, le joueur formé à l’AS Saint-Etienne a une cote d’enfer sur le marché des transferts. D’autant que sa situation contractuelle encourage les courtisans à tenter leur chance. William Saliba n’a plus que deux ans de contrat, de quoi faire frétiller le Real Madrid.

Saliba dans le viseur du PSG et du Real Madrid 

D’après les informations de Caughtoffside, le club de la Casa Blanca veut frapper un très gros coup en défense centrale lors du prochain mercato. Marc Guéhi et Ibrahima Konaté sont ciblés, mais le Real ne perd pas non plus de vue l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. D’après le média britannique, un autre géant européen est très intéressé par William Saliba : le PSG.
Après avoir misé plus de 60 millions d’euros pour recruter Illya Zabarnyi, le club de la capitale ne s’interdit pas un nouveau recrutement XXL à ce poste dans un an. Intéressé au même titre que le Real Madrid par Ibrahima Konaté, le Paris Saint-Germain reste très attentif à la situation de William Saliba. Luis Campos s’apprête à dégainer, notamment dans le cas où Arsenal viendrait à échouer dans les négociations pour une prolongation du natif de Bondy.
Un départ vers le PSG est cependant peu probable pour William Saliba puisque selon le média, l’international français (28 sélections avec les Bleus) ne fait pas d’un retour en Ligue 1 une priorité. Comme dans de nombreux dossiers, la faible attractivité du championnat français risque d’handicaper le Paris Saint-Germain, qui part clairement avec une longueur de retard sur Arsenal et le Real Madrid. Le PSG en a conscience et restera toutefois attentif à l’évolution de ce feuilleton, prêt à bondir au cas où la porte viendrait à s’ouvrir. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_254547_0219
Ligue des Champions

Real Madrid - OM : les compos (21h sur Canal+)

marquinhos et le psg depart programme iconsport 258884 0114 392316
PSG

« J’ai eu quelques offres du Barça et de l’Angleterre », le taulier du PSG l'avoue

ICONSPORT_270916_0002 (1)
Ligue des Champions

La police espagnole et les supporters de l’OM se battent

ICONSPORT_270639_0040
Premier League

Le vestiaire de MU lâche Amorim

Fil Info

20:00
Real Madrid - OM : les compos (21h sur Canal+)
20:00
« J’ai eu quelques offres du Barça et de l’Angleterre », le taulier du PSG l'avoue
19:46
La police espagnole et les supporters de l’OM se battent
19:40
Le vestiaire de MU lâche Amorim
19:20
Emegha et Strasbourg, ça sent déjà la fin
19:01
OM : Viré par Longoria, Jonathan Rowe tombe des nues
18:40
Le nouveau salaire de Labrune à la LFP dévoilé
18:20
Niakhaté annonce la suite du programme pour l'OL
17:56
YL : Remontada et pénalty, l’OM s’incline au Real

Derniers commentaires

Real Madrid - OM : les compos (21h sur Canal+)

Mon pronostic : Real Madrid 5 - 0 Olympique de Marseille 3 buts de Kylian Mbappé...

La police espagnole et les supporters de l’OM se battent

Ah bon ? On nous aurait menti ? 😏🇮🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : « C’est vital », Benatia révèle l’objectif fixé par McCourt

Le tirage est loin d'être facile avec Liverpool, le Réal, Newcastle, le Sporting (Les clubs portugais réussissent bien contre les français), l'Atalanta et éventuellement l'Ajax. Rien que contre les 4 premiers faire un résultat sera une perf. En revanche se rater contre les 2 belges seraient une contre perf, même si Bruges a fait une bonne ldc la saison passée en finissant 24ème. Il faut être réaliste, l'équipe est en rodage.

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Rires, tu dévies la conversation car tu n'es pas capable de prouver tes dires. La ficelle est grosse, il n'y a que toi pour croire que ça passe, et oui. Maitre Capello là, rires.

Ce gros bug du mercato va tuer l'OL

Gros bug de faire rentré Ghezzal alors qu on a Moreira Rodriguez Molébé qui on fait toute la prépa Rachid dit Rachon qui a eu cette idée de génie de le recruter . Avec le rouge de Morton la rentrée de Rachon et un Tolisso qui était cramé finalement on a finis a sept joueur de champ comment tu peux tenir un score a sept j arrive pas a comprendre Fonseca sur ses changement . J ai oublié Tagliafico qui aurait pu tenir la baraque derrière.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading