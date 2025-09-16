ICONSPORT_256203_0202 (1)
Eduardo Camavinga

Le Real accepte 60 millions d'euros de Chelsea pour Camavinga

Liga16 sept. , 10:30
parCorentin Facy
Au contraire d’Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga ne s’est jamais véritablement imposé comme un titulaire au Real Madrid, qui envisage de se séparer de l’ancien Rennais l’été prochain.
Recruté en provenance du Stade Rennais pour 30 millions d’euros en 2021, Eduardo Camavinga souffle le chaud et le froid au Real Madrid. L’international français a eu de très bonnes périodes, mais ne s’est jamais imposé comme un titulaire indiscutable sur la durée. En cause, des pépins physiques et une certaine irrégularité, notamment dans son jeu sans ballon.
Malgré le potentiel immense du joueur, qui a seulement 22 ans, le Real Madrid n’est plus fermé à un départ d’Eduardo Camavinga. Selon les informations du site Fichajes, un transfert l’été prochain est à l’ordre du jour pour le club de la capitale espagnole. Florentino Pérez a d’ores et déjà fixé le prix de l’international tricolore (26 sélections avec la France) à 60 millions d’euros, soit le double du prix payé par le Real il y a quatre ans.

Chelsea craque pour Eduardo Camavinga

Le profil du joueur est logiquement très apprécié sur le marché des transferts et un premier club a manifesté son intérêt pour Eduardo Camavinga. Il s’agit de Chelsea, toujours à l’affût lorsqu’il s’agit de faire grossir son effectif et encore plus avec de jeunes joueurs à fort potentiel. Les Blues ont coché le nom de « Cama » et pourraient dégainer l’offre tant espérée par le Real Madrid lors du prochain mercato estival.
E. Camavinga

E. Camavinga

FranceFrance Âge 22 Milieu

UEFA Nations League

Matchs5
Buts1
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
La question est maintenant de savoir ce que le joueur pensera de cet intérêt et de la possibilité de quitter le club de la Casa Blanca pour rejoindre la Premier League. Xabi Alonso aura également son mot à dire. Car si sa direction envisage un départ de Camavinga, l’entraîneur espagnol n’a pas encore validé le mouvement. L’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen, privé du joueur français depuis le début de la saison en raison d’une blessure, attend de voir Camavinga à l’oeuvre avant de se prononcer définitivement sur son avenir.
