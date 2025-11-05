Le PSG lance son mercato d'urgence, Upamenaco dans le viseur !

Après la soirée cauchemardesque de mardi contre le Bayern Munich, et des blessures qui s'enchaînent, les dirigeants du Paris Saint-Germain n'ont plus d'autre choix que de se bouger au mercato. Luis Campos est désormais obligé de se mettre en action.

Le Parisien le confirme au lendemain de PSG-Bayern, l'option du mercato va être activée. La saison passée a été idyllique pour le PSG, puisque le club de la capitale a enchaîné les victoires et les trophées sans aucun problème sur le plan de l'effectif. Mais, depuis cet été, et probablement en raison d'un enchaînement des matchs totalement fou, les gros pépins s'enchaînent. Jamais Luis Enrique n'a été en mesure de compter sur un groupe au complet, et en l'espace d'une semaine, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a vu Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi rejoindre l'infirmerie . Et l'on parle d'absence de plusieurs semaines et pas seulement quelques jours. Autrement dit, si les champions d'Europe veulent prétendre à la quête d'un back-to-back, ils vont devoir trouver des solutions. Etle confirme au lendemain de PSG-Bayern, l'option du mercato va être activée.

Le PSG ne sera pas inactif au mercato d'hiver

Le mercato, qui n’était jusqu’ici pas une option en cas de blessure, va revenir peupler les nuits des décideurs parisiens », explique le journaliste du quotidien régional. C'est d'abord dans le secteur offensif que le Paris Saint-Germain va devoir se renforcer, car Si Luis Campos et Luis Enrique n'avaient pas fait du mercato d'hiver une priorité absolue, tout comme ils avaient zappé celui d'été avec les seules signatures de Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, il en sera autrement en janvier 2026. Car Dominique Sévérac le confirme, le PSG ne peut pas s'en sortir sans recruter plusieurs joueurs. «», explique le journaliste du quotidien régional. C'est d'abord dans le secteur offensif que le Paris Saint-Germain va devoir se renforcer, car Bradley Barcola montre ses limites actuelles , et l'enchaînement des blessures d'Ousmane Dembélé peut laisser craindre que sa saison soit compliquée. On l'a vu mardi soir face au Bayern Munich, sans Doué et Dembélé, l'attaque parisienne manque d'imagination, malgré l'apport des milieux offensifs, et notamment de Lee Kang-in, qui se montre impeccable à chaque fois que Luis Enrique fait appel à lui.

La rumeur Upamecano enfle au PSG

Mais le mercato parisien ne pourra pas se suffire par le recrutement d'un ou deux attaquants, l'idée de faire signer un défenseur supplémentaire étant dans l'air. Forcément, la rumeur enfle d'une possible signature de Dayot Upamecano, qui sera en fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich et qui a prouvé au Parc des Princes qu'il était d'un niveau digne des champions d'Europe. Et L'Equipe évoque clairement le nom de l'international tricolore pour venir renforcer le PSG, mais il semble difficile que le Bayern lâche son joueur dès le mois de juin.