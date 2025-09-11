Le PSG harcèle le clan Yamal avec un pont d'or

Le PSG a prévu de passer à l'action dans des dossiers importants au mercato. Le club de la capitale a toujours des vues sur un certain Lamine Yamal.

Le Paris Saint-Germain s'est montré assez discret cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale voulait avant tout dégraisser son effectif. Cela a été chose faite. Luis Enrique peut travailler avec un groupe qui se connait très bien et qui pourrait encore faire des malheurs cette saison. Cependant, l'entraîneur espagnol ne dira pas non au recrutement de certains joueurs s'il sent qu'ils peuvent apporter une belle plus-value à son groupe. Depuis un certain temps, le PSG surveille notamment la situation d'un certain Lamine Yamal.

Lamine Yamal, le PSG place ses pions

Selon les informations de Don Balon, le PSG est même en contacts toutes les semaines avec le père et représentant de Lamine Yamal. Paris cherche à recruter l'Espagnol depuis de nombreux mois maintenant et compte bien lui offrir un pont d'or pour le convaincre de quitter le Barça. Le média indique que jusqu'à présent, le Barça a toujours refusé les avances du PSG, et notamment 200 millions d'euros offerts récemment par Nasser Al-Khelaïfi. Mais le conseil d'administration barcelonais n'est pas dupe et sait que Paris n'a pas abandonné son projet Lamine Yamal.

Certains pensent même à Barcelone que le PSG tente de séduire le père de Lamine Yamal avec des offres folles. Des contrats de plus de 100 millions d'euros sont évoqués, ce qui ferait de Lamine Yamal le joueur le mieux payé du monde. Aussi, les champions d'Europe proposeraient au clan du Catalan un projet sportif fait pour lui et pouvant être meilleur que celui du Barça. Pour le moment, l'international espagnol est concentré uniquement avec le club espagnol, qu'il compte bien mettre au sommet. Pas question donc d'un départ au PSG. Mais les choses pourraient changer, comme cela a été le cas avec Neymar Jr dans le passé.