ICONSPORT_240729_0088
Lamine Yamal en Ligue des champions

Le PSG harcèle le clan Yamal avec un pont d'or

PSG11 sept. , 18:30
parHadrien Rivayrand
Le PSG a prévu de passer à l'action dans des dossiers importants au mercato. Le club de la capitale a toujours des vues sur un certain Lamine Yamal. 
Le Paris Saint-Germain s'est montré assez discret cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale voulait avant tout dégraisser son effectif. Cela a été chose faite. Luis Enrique peut travailler avec un groupe qui se connait très bien et qui pourrait encore faire des malheurs cette saison. Cependant, l'entraîneur espagnol ne dira pas non au recrutement de certains joueurs s'il sent qu'ils peuvent apporter une belle plus-value à son groupe. Depuis un certain temps, le PSG surveille notamment la situation d'un certain Lamine Yamal. 

Lamine Yamal, le PSG place ses pions 

Selon les informations de Don Balon, le PSG est même en contacts toutes les semaines avec le père et représentant de Lamine Yamal. Paris cherche à recruter l'Espagnol depuis de nombreux mois maintenant et compte bien lui offrir un pont d'or pour le convaincre de quitter le Barça. Le média indique que jusqu'à présent, le Barça a toujours refusé les avances du PSG, et notamment 200 millions d'euros offerts récemment par Nasser Al-Khelaïfi. Mais le conseil d'administration barcelonais n'est pas dupe et sait que Paris n'a pas abandonné son projet Lamine Yamal. 

Lire aussi

Le football meurt, une légende du PSG se lâcheLe football meurt, une légende du PSG se lâche
Certains pensent même à Barcelone que le PSG tente de séduire le père de Lamine Yamal avec des offres folles. Des contrats de plus de  100 millions d'euros sont évoqués, ce qui ferait de Lamine Yamal le joueur le mieux payé du monde. Aussi, les champions d'Europe proposeraient au clan du Catalan un projet sportif fait pour lui et pouvant être meilleur que celui du Barça. Pour le moment, l'international espagnol est concentré uniquement avec le club espagnol, qu'il compte bien mettre au sommet. Pas question donc d'un départ au PSG. Mais les choses pourraient changer, comme cela a été le cas avec Neymar Jr dans le passé. 
Articles Recommandés
Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

ol le groupe pour l olympico sans mikautadze off iconsport 267556 0140 398103
OL

OL : Vendre Mikautadze plutôt que Fofana ? Gerlinger s'explique

om rabiot fait un dernier scandale marseille iconsport 266745 0269 398478
OM

OM : « Son ego est trop fort », Jérôme Rothen flingue Rabiot

Fil Info

00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée
00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée
23:00
OL : Vendre Mikautadze plutôt que Fofana ? Gerlinger s'explique
22:30
OM : « Son ego est trop fort », Jérôme Rothen flingue Rabiot
22:00
La mystérieuse clause d’Olise affole l’Angleterre
21:30
PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout
21:00
OM : De Zerbi est fou, Pavard adore ça
20:30
En guerre contre la FFF, Nantes rejoint le PSG
20:00
Rashford n’a pas le niveau, le Barça lui montre la porte

Derniers commentaires

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Aucun Parisien comme toujours sur leur article 🤣 En tout cas, on voit la différence entre un Rabiot qui garde omme souvenir, le stade, les supporters, la ville et un Skriniar qui littéralement chié sur le club

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Aucun Parisien comme toujours sur leur article 🤣 En tout cas, on voit la différence entre un Rabiot qui garde omme souvenir, le stade, les supporters, la ville et un Skriniar qui littéralement chié sur le club

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

Et toi tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu trolles pour exister, tu fais pitié.

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

faut dire ça a un Parisien surtout 🤣

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

1970 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading