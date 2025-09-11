Le football meurt, une légende du PSG se lâche

Javier Pastore a décidé de mettre un terme à sa carrière en 2023. Mais l'Argentin veut rester proche du monde du football.

Le PSG a eu la chance de compter dans ses rangs un joueur comme Javier Pastore. Surtout que le milieu de terrain argentin a été l'un des premiers joueurs à signer sous l'ère QSI. Le génie sud-américain a très vite été apprécié du public francilien jusqu'à devenir une légende du club. Malheureusement, les blessures l'auront contraint à prendre sa retraite assez tôt en 2023. L'ancien du Paris Saint-Germain veut désormais devenir directeur sportif d'un club. Il aimerait d'ailleurs que certaines choses changent dans le monde du football. Car pour lui, il est normal que l'intérêt général baisse pour le ballon rond.

Pastore ne reconnait pas son football

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, l'ancien footballeur n'a en effet pas fait dans la langue de bois concernant le football actuel, préconisant un réveil rapide des institutions et des clubs : « Il faut redonner goût au football. Aujourd'hui, on veut avant tout créer un style de joueur pour le vendre ensuite. On ne pense plus assez à quelle qualité telle ou telle personne a pour devenir un joueur de foot différent. J'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs, plus jeune, qui m'ont pris comme j'étais. Personne ne m'a dit : 'Tu es trop maigre. Tu ne vas pas jouer comme ça. Fais de la muscu sinon...'. Quand je suis arrivé en Première Division, j'ai pu exprimer mes propres qualités. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est différent. On prépare des athlètes pour les faire jouer au foot. Je le vois avec mon fils qui a 7 ans et joue dans un club de quartier.

J'entends parfois des entraîneurs dire aux enfants comment faire une passe, comme s'il n'y avait qu'une seule manière. (...) Il faut donner aux jeunes le droit de se tromper. Tu ne peux pas apprendre si tu ne fais pas d'erreurs. Si tu dis tout le temps de jouer à une ou deux touches, que fait un joueur dans une situation d'un contre deux ou trois, dans un petit espace ? Il jette la balle ? Parce que les jeunes ne savent plus assez dribbler. Je n'aime pas parler du passé, mais si on voulait faire jouer le PSG des année 2014-2015 dans le football d'aujourd'hui, ce serait difficile ».

Voilà qui est clair et qui est partagé par de nombreux acteurs du jeu. La multiplication du nombre des matchs joués ne va également pas en faveur du spectacle et de la bonne condition physique des joueurs.