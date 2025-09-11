psg javier pastore l admet le club voulait qu il reste icon fid 120818 88 94292355

Le football meurt, une légende du PSG se lâche

PSG11 sept. , 14:40
parHadrien Rivayrand
Javier Pastore a décidé de mettre un terme à sa carrière en 2023. Mais l'Argentin veut rester proche du monde du football. 
Le PSG a eu la chance de compter dans ses rangs un joueur comme Javier Pastore. Surtout que le milieu de terrain argentin a été l'un des premiers joueurs à signer sous l'ère QSI. Le génie sud-américain a très vite été apprécié du public francilien jusqu'à devenir une légende du club. Malheureusement, les blessures l'auront contraint à prendre sa retraite assez tôt en 2023. L'ancien du Paris Saint-Germain veut désormais devenir directeur sportif d'un club. Il aimerait d'ailleurs que certaines choses changent dans le monde du football. Car pour lui, il est normal que l'intérêt général baisse pour le ballon rond. 

Pastore ne reconnait pas son football 

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, l'ancien footballeur n'a en effet pas fait dans la langue de bois concernant le football actuel, préconisant un réveil rapide des institutions et des clubs : « Il faut redonner goût au football. Aujourd'hui, on veut avant tout créer un style de joueur pour le vendre ensuite. On ne pense plus assez à quelle qualité telle ou telle personne a pour devenir un joueur de foot différent. J'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs, plus jeune, qui m'ont pris comme j'étais. Personne ne m'a dit : 'Tu es trop maigre. Tu ne vas pas jouer comme ça. Fais de la muscu sinon...'. Quand je suis arrivé en Première Division, j'ai pu exprimer mes propres qualités. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est différent. On prépare des athlètes pour les faire jouer au foot. Je le vois avec mon fils qui a 7 ans et joue dans un club de quartier.
J'entends parfois des entraîneurs dire aux enfants comment faire une passe, comme s'il n'y avait qu'une seule manière. (...) Il faut donner aux jeunes le droit de se tromper. Tu ne peux pas apprendre si tu ne fais pas d'erreurs. Si tu dis tout le temps de jouer à une ou deux touches, que fait un joueur dans une situation d'un contre deux ou trois, dans un petit espace ? Il jette la balle ? Parce que les jeunes ne savent plus assez dribbler. Je n'aime pas parler du passé, mais si on voulait faire jouer le PSG des année 2014-2015 dans le football d'aujourd'hui, ce serait difficile »

Lire aussi

PSG : Barcola, attention dangerPSG : Barcola, attention danger
Voilà qui est clair et qui est partagé par de nombreux acteurs du jeu. La multiplication du nombre des matchs joués ne va également pas en faveur du spectacle et de la bonne condition physique des joueurs. 
Articles Recommandés
ol le groupe pour l olympico sans mikautadze off iconsport 267556 0140 398103
OL

OL : Vendre Mikautadze plutôt que Fofana ? Gerlinger s'explique

om rabiot fait un dernier scandale marseille iconsport 266745 0269 398478
OM

OM : « Son ego est trop fort », Jérôme Rothen flingue Rabiot

psg la piste michael olise s evanouit deja iconsport 267422 0049 397929
Premier League

La mystérieuse clause d’Olise affole l’Angleterre

accord total le psg vend skriniar a un bon prix iconsport 245593 0114 2 396463
PSG

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Fil Info

23:00
OL : Vendre Mikautadze plutôt que Fofana ? Gerlinger s'explique
22:30
OM : « Son ego est trop fort », Jérôme Rothen flingue Rabiot
22:00
La mystérieuse clause d’Olise affole l’Angleterre
21:30
PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout
21:00
OM : De Zerbi est fou, Pavard adore ça
20:30
En guerre contre la FFF, Nantes rejoint le PSG
20:00
Rashford n’a pas le niveau, le Barça lui montre la porte
19:45
LdC : La finale 2027 aura lieu à Madrid, mais pas au Bernabeu
19:41
Officiel : Laporte arrive gratuit et signe à Bilbao

Derniers commentaires

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Aucun Parisien comme toujours sur leur article 🤣 En tout cas, on voit la différence entre un Rabiot qui garde omme souvenir, le stade, les supporters, la ville et un Skriniar qui littéralement chié sur le club

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Aucun Parisien comme toujours sur leur article 🤣 En tout cas, on voit la différence entre un Rabiot qui garde omme souvenir, le stade, les supporters, la ville et un Skriniar qui littéralement chié sur le club

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

Et toi tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu trolles pour exister, tu fais pitié.

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

faut dire ça a un Parisien surtout 🤣

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

1970 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading