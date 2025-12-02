ICONSPORT_271025_0502
Ibrahim Mbaye

Le PSG gagne une énorme bataille face aux Mbappé

PSG02 déc. , 19:00
parHadrien Rivayrand
0
Cette saison, les jeunes ont beaucoup de temps de jeu avec le PSG de Luis Enrique. C'est le cas d'Ibrahim Mbaye, qui est très suivi par certains observateurs.
Luis Enrique veut plus que jamais s'appuyer sur les jeunes du centre de formation du PSG afin de mener à bien ses projets futurs avec le club de la capitale. Parmi les joueurs qui ont leur chance de briller cette saison avec les champions d'Europe : Ibrahim Mbaye. Le jeune ailier de 17 ans a une énorme marge de progression au plus haut niveau. Pas mal de gens le savent dans le milieu. D'ailleurs, l'international sénégalais se devait de choisir ces dernières heures des nouveaux représentants. Et il se disait qu'il aurait pu signer avec le clan Mbappé.

Mbaye, le PSG soulagé

Finalement, Ibrahim Mbaye a préféré rejoindre l’agence Golden Gate Group. Une agence qui représente déjà des joueurs de grande qualité, comme Reece James ou encore Leon Bailey. Ce choix de Mbaye rassure sa direction au PSG, qui craignait de le voir rejoindre le clan des Mbappé. Il faut dire que les deux parties sont en grand froid depuis le départ libre de Paris de Kylian Mbappé. Dans des conditions plus apaisées, le Paris Saint-Germain et Ibrahim Mbaye vont désormais reprendre les discussions concernant une prolongation de contrat du jeune crack sénégalais. Pour rappel, Mbaye discute avec le PSG pour activer l’année optionnelle de son contrat et ainsi le prolonger jusqu’en juin 2028. 

Derniers commentaires

OL : Malick Fofana, terrible trahison en janvier ?

Je ne sais pas si c'est une bonne idée mais entre morton et fofana le choix est vite fait.. on a la preuve avec moreira qu'il est plus facile de remplacer un aillier qu'un 9 ou un 6 et de loin

OL : Malick Fofana, terrible trahison en janvier ?

Oui, mais pas à ce prix là, quand même, et il faudrait recruter très vite...

OL : Le rêve fou d'Aulas enfin réalisé en 2026 ?

Je pense qu'il faut attendre de voir ou on n'en sera quand les blessés vont revenir .. Et aussi et surtout qui va rester qui va partir et qui va arriver en janvier

Monaco-PSG : La discussion des arbitres révélée (vidéo)

Si c'était toujours dans un sens, on pourrait en tirer la conclusion qu'ils sont corrompus. Mais, à moins de penser que Lens (ils ont été les plus avantagés) a lancé une grosse opération mafieuse, cette année, et que la fatwa contre l'OL continue (le plus défavorisé), je pense que la VAR n'ose surtout pas déjuger un arbitre côté sans être hyper blindés, et du coup ils font des erreurs régulièrement, comme ça a été le cas sur cette action. Je pardonne plus facilement l'erreur d'un arbitre principal, qui peut à vitesse réelle, avec la distance et une vision partielle, ne pas bien voir. Mais eux, avec les ralentis, les différents plans, 2 paires d'yeux, c'est grotesque et cela devrait être sanctionné.

PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé

Oui t as effectivement vraiment tout compris ...

