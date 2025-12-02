Le PSG gagne une énorme bataille face aux Mbappé

Cette saison, les jeunes ont beaucoup de temps de jeu avec le PSG de Luis Enrique. C'est le cas d'Ibrahim Mbaye, qui est très suivi par certains observateurs.

Luis Enrique veut plus que jamais s'appuyer sur les jeunes du centre de formation du PSG afin de mener à bien ses projets futurs avec le club de la capitale. Parmi les joueurs qui ont leur chance de briller cette saison avec les champions d'Europe : Ibrahim Mbaye. Le jeune ailier de 17 ans a une énorme marge de progression au plus haut niveau. Pas mal de gens le savent dans le milieu. D'ailleurs, l'international sénégalais se devait de choisir ces dernières heures des nouveaux représentants. Et il se disait qu'il aurait pu signer avec le clan Mbappé.

Mbaye, le PSG soulagé

Finalement, Ibrahim Mbaye a préféré rejoindre l’agence Golden Gate Group. Une agence qui représente déjà des joueurs de grande qualité, comme Reece James ou encore Leon Bailey. Ce choix de Mbaye rassure sa direction au PSG, qui craignait de le voir rejoindre le clan des Mbappé. Il faut dire que les deux parties sont en grand froid depuis le départ libre de Paris de Kylian Mbappé. Dans des conditions plus apaisées, le Paris Saint-Germain et Ibrahim Mbaye vont désormais reprendre les discussions concernant une prolongation de contrat du jeune crack sénégalais. Pour rappel, Mbaye discute avec le PSG pour activer l’année optionnelle de son contrat et ainsi le prolonger jusqu’en juin 2028.

Le Paris Saint-Germain a dans l'esprit de prolonger pas mal de ses joueurs prochainement. Des échanges ont lieu avec Mbaye, Ousmane Dembélé, Willian Pacho, Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Bradley Barcola. L'objectif est de continuer à miser sur le collectif actuel du club de la capitale, tout en faisant confiance à la jeunesse. Raison pour laquelle le PSG ne fera pas de folies dans les prochaines semaines sur le marché des transferts.