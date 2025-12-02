PSG : Lucas Hernandez poussé dehors

Lucas Hernandez ne parvient pas à faire l'unanimité au PSG, et son geste inexplicable contre Tottenham n'aide pas à lui envisager un avenir à Paris sur le long terme.

Luis Enrique n’a pas compris. Pour la deuxième fois en six mois, Lucas Hernandez a pris un carton rouge sur un geste impardonnable et incontestable avec un violent coup donné à un adversaire sur un duel. Cela commence à devenir une sale habitude pour le défenseur international du PSG , et son entraineur ne lui a trouvé aucune excuse pour ce geste en fin de match contre Tottenham. Utilisé contre Monaco dans la foulée, l’ancien du Bayern Munich n’est pas non plus impérial dans le jeu. Sa polyvalence plait toutefois à Luis Enrique, qui apprécie le fait de pouvoir compter sur un joueur capable d’évoluer dans l’axe de la défense, ou à gauche pour suppléer Nuno Mendes.

Lucas Hernandez envoyé en Arabie Saoudite

Mais entre son énorme salaire, puisqu’il est sur le podium des rémunérations avec le même salaire qu’Achraf Hakimi par exemple, et son rendement sur le terrain, cela ne fait pas l’affaire aux yeux de Bruno Salomon. Pour le journaliste spécialisé sur le PSG, il serait temps que Lucas Hernandez fasse ses valises et aille rejoindre son frère en Arabie saoudite. Au moment de faire le point sur la situation des joueurs qui pourraient partir cet hiver, comme Matvei Safonov ou Lucas Beraldo, Bruno Salomon a bien voulu mettre le nom du champion du monde 2018.

« Vous en avez oublié un que l’on peut peut-être changer. C’est Lucas Hernandez, qui est en fin de contrat en juin 2028. Je vous le mets dans le lot. Il veut pas rejoindre son frère en Arabie saoudite ? Je pense à sa famille, la cellule familiale c’est toujours important. Que les deux fois soit ensemble, ça ferait plaisir » a glissé avec humour le journaliste de Ici Paris dans l'émission Tribune PSG. Une volonté de poussé dehors un Lucas Hernandez qui n’a pas émis l’idée de partir en cours de saison, lui qui est revenu plusieurs fois de graves blessures, et espère bien être encore partie prenante de la saison du PSG jusqu’au mois de juin au minimum.