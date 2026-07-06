Openda à l'OL, 4 négociateurs très spéciaux s'activent

L’Olympique Lyonnais a très bien avancé sur son mercato estival mais cherche encore un avant-centre. L’une des pistes du club rhodanien mène à Loïs Openda, qui a déjà côtoyé quatre joueurs actuels de l’OL durant sa carrière.

Le club rhodanien a été très vite pour boucler ses premières recrues de l’intersaison. Duranville, Bidstrup ou encore Boudache et Ouédraogo ont rejoint l’OL. Cela traduit une volonté affichée par Matthieu Louis-Jean de ne pas traîner pour offrir à Paulo Fonseca un effectif le plus complet possible dès le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions le 4 ou 5 août prochain. Néanmoins, le mercato est loin d’être fini et quelques chantiers sont toujours en cours. C’est par exemple le cas dans le secteur offensif.

Olympique et Lyonnais révèle en effet que quatre Lyonnais ont déjà joué avec Loïs Openda durant leur carrière. Après les départs d’Endrick et de Roman Yaremchuk, l’Olympique Lyonnais doit recruter un voire deux attaquants . Depuis plusieurs jours, le nom de Loïs Openda revient avec insistance. Le buteur belge est en difficulté avec la Juventus Turin et envisage de quitter la Vieille Dame pour retrouver du temps de jeu et sa place en sélection. L’OL est une belle opportunité et pour le convaincre, quatre joueurs de l’effectif actuel du club rhodanien pourraient avoir un rôle à jouer. Le siterévèle en effet quedurant leur carrière.

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« En signant à Lyon, Loïs Openda pourrait retrouver plusieurs compatriotes avec qui il a déjà foulé les pelouses. En effet, les trois joueurs belges de l'effectif (Duranville, Fofana, Mangala) ainsi que Clinton Mata ont tous déjà partagé le vestiaire avec l'ancien Lensois au cours de leurs carrières respectives, que ce soit en sélection ou au Club Brugge KV avec l'actuel défenseur de l’OL » soulignent nos confrères. Les quatre joueurs en question pourraient avoir un rôle tôt ou tard lors de ce mercato pour tenter de convaincre Loïs Openda de rejoindre Lyon.

Ils ne permettront pas en revanche à Matthieu Louis-Jean de trouver une solution financière pour rendre cette signature possible. A date, la venue du Belge semble trop complexe, la Juventus Turin réclamant près de 30 millions d’euros pour l’ancien attaquant du RB Leipzig. Un prêt sera peut-être possible en fin de mercato mais le salaire de Loïs Openda est aujourd’hui hors de portée de l’OL.