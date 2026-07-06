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François Letexier - Arbitre

Mondial 2026 : Letexier peut venger la France, l'Argentine a peur

Mondial 202606 juil. , 12:20
parHadrien Rivayrand
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Ce mardi, l’Argentine défiera l’Égypte pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. François Letexier sera l’arbitre de cette rencontre.
L’Argentine a eu chaud face au Cap-Vert, mais a finalement validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. L’Albiceleste sera opposée à l’Égypte pour tenter de poursuivre son parcours. Un tirage a priori abordable pour les champions du monde, qui devront toutefois se méfier des coéquipiers de Mohamed Salah.
Cette affiche du Mondial sera suivie de près par les observateurs, mais aussi par les détracteurs de l’Argentine. Et c’est François Letexier qui aura la lourde tâche de diriger les débats.

Letexier a déjà la pression 

Dès la désignation de l’arbitre français, de nombreux supporters de l’équipe de France ont réagi sur les réseaux sociaux, certains allant jusqu’à lui demander, sur le ton de l’humour, de « venger » les Bleus en prenant des décisions favorables à l’Égypte. Sur X, on pouvait notamment lire :
« Letexier peut potentiellement devenir un héros national, déconne pas mon vieux » ; « Ruiner sa carrière pour se venger de l’Argentine et rendre triste Infantino » ; « Je floque un maillot Letexier s’il le fait » ; « Mal arbitrer, il sait faire, c’est l’occasion que cela soit utile pour une fois » ou encore : « François : si tu siffles quelques penalties pour l’Égypte et que tu mets quelques cartons rouges à Messi et sa bande... tu peux devenir le héros de 70 millions de personnes. Venge-nous, mon François !! »

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Depuis le début de la Coupe du monde 2026, l’arbitrage fait beaucoup parler. L’Argentine est notamment au cœur de plusieurs polémiques, certains estimant que des décisions favorables ont été prises en faveur de Lionel Messi, mais aussi lors de la rencontre face au Cap-Vert. La pression sera donc importante sur les épaules de François Letexier, qui devra faire preuve de sang-froid et de maîtrise pour mener cette rencontre à bien. En tout cas, en Argentine, la nomination d'un arbitre français ne passe pas inaperçue...
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