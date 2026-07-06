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Balogun blanchi, l’UEFA massacre la FIFA

Mondial 202606 juil. , 12:05
parCorentin Facy
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Dans un communiqué publié ce lundi, l’UEFA a vivement critiqué la décision de la FIFA de blanchir Folarin Balogun, autorisé à jouer avec les Etats-Unis contre la Belgique malgré son carton rouge reçu contre la Bosnie.
« La décision prise hier de suspendre, pour une période probatoire d’un an, l’application de la suspension automatique d’un match à la suite du carton rouge infligé au joueur Folarin Balogun a franchi une ligne rouge. Le football, comme tout autre sport, repose sur des règles, qui constituent la base d’une compétition équitable, honnête et transparente. Il arrive que certaines règles soient sujettes à interprétation. Ce n’est pas le cas ici. Une suspension automatique minimale d’un match à la suite d’un carton rouge n’est pas une mesure discrétionnaire et ne nécessite pas la décision d’un organe compétent pour être appliquée. Il s’agit d’un principe inscrit dans les règlements, qui ne peut faire l’objet d’aucune exception, encore moins en plein milieu d’un tournoi où plusieurs autres joueurs se sont retrouvés dans la même situation et ont normalement purgé leur suspension. Lorsque la certitude de l’application des règles n’est plus garantie par ceux qui en sont les garants, l’intégrité du jeu est menacée et la crédibilité de la compétition est remise en cause. Une telle décision crée également un précédent dans le tournoi en cours, où des situations similaires devront désormais bénéficier d’un traitement égal, au détriment de la compétition » a publié l’UEFA dans son communiqué visant la FIFA.
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(Des choix très forts salués par la presse belge qui n’en revient pas d’avoir un sélectionneur capable de trancher dans le vif) ??? , donc , approuvé par les médias 🤔 , perso , je pense que les médias, n'ont pas a intervenir d'une décision d'un sélectionneur, leur taf , consiste uniquement a informer, et rien qu’a informer les faits, mais en aucune cas prendre parti ... le public reste influençable et devient (pour ne pas dire "est devenu") incapable d'avoir ses propres opinions, et cest très dommage

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Ahhh , ce bon vieux Tony Chaperon , il me manque 🤣

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