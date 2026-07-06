Balogun blanchi, l’UEFA massacre la FIFA

Le petit Donald doit avoir un sacré dossier sur Gianni Infantino pour qu'il en arrive à se dégonfler si vite.
(Des choix très forts salués par la presse belge qui n’en revient pas d’avoir un sélectionneur capable de trancher dans le vif) ??? , donc , approuvé par les médias 🤔 , perso , je pense que les médias, n'ont pas a intervenir d'une décision d'un sélectionneur, leur taf , consiste uniquement a informer, et rien qu’a informer les faits, mais en aucune cas prendre parti ... le public reste influençable et devient (pour ne pas dire "est devenu") incapable d'avoir ses propres opinions, et cest très dommage
Ahhh , ce bon vieux Tony Chaperon , il me manque 🤣
J'espère que lui.... ne fera pas de différence entre les Egyptiens et les Argentins.
Bienvenue dans la Coupe du Monde des magouilles ! Le meilleur reste à venir.
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🚨 «L’UEFA tire à BOULETS ROUGES sur la FIFA ! 🇧🇪 ⚔️ 🇺🇸 💬 « La décision prise hier de suspendre, pour une période probatoire d’un an, l’application de la suspension automatique d’un match à la suite du carton rouge infligé au joueur Folarin Balogun a franchi une ligne rouge.