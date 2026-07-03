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Cristiano Ronaldo

TV : Portugal - Espagne, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Mondial 202603 juil. , 18:40
parQuentin Mallet
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Après avoir respectivement sorti la Croatie et l'Autriche, le Portugal et l'Espagne se retrouvent en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 pour un grand classique entre les deux nations.

Quelle heure pour Portugal - Espagne ?

Les 16es de finale sont terminés pour le Portugal et l'Espagne. Jeudi 2 juillet, la Roja a parfaitement maîtrisé l'Autriche dans un match à sens unique avec une victoire 3-0 au bout. Une démonstration qui place Lamine Yamal et les siens au rang de favoris pour le sacre final avec la France et l'Argentine. De son côté, la bande à Cristiano Ronaldo est venue à bout de la Croatie dans un match loufoque (2-1). Deux victoires respectives qui permettent aux deux nations voisines de se retrouver en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Le coup d'envoi de cette rencontre très attendue sera donné lundi 6 juillet à 21h00, dans le très grand AT&T Stadium d'Arlington, Texas.

Sur quelles chaînes suivre Portugal - Espagne ?

Diffuseur de l'intégralité des rencontres de la Coupe du monde 2026, beIN Sports 1 diffuse évidemment ce Portugal - Espagne. Mais pas de panique, pour ceux qui ne sont pas abonnés, M6 propose de son côté la rencontre en clair sur ses antennes.

Les compos probables de Portugal - Espagne

Si des surprises peuvent toujours arriver tant que la composition officielle n'a pas été dévoilée, il y a de grandes chances que la composition du Portugal pour affronter l'Espagne soit la même que celle de la victoire face à la Croatie. Pas de blessure particulière n'étant à déplorer, Roberto Martinez aura tout le monde à sa disposition.
La compo probable du Portugal : Costa - Cancelo, Dias, Veiga, Mendes - Neves, Vitinha - Neto, Fernandes, Leao - Ronaldo
Même son de cloche pour l'Espagne, alors que Luis de la Fuente et son staff ont parfaitement géré les organismes de chacun jusqu'à présent. Par rapport à la composition de départ pour affronter l'Autriche, il serait difficile d'enlever un des titulaires, ce qui laisse présager une compo similaire pour l'opposition face au Portugal.
La compo probable de l'Espagne : Simon - Porro, Cubarsi, Laporta, Cucurella - Rodri, Pedri - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal

World Cup

06 juillet 2026 à 21:00
Portugal
21:00
Espagne
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