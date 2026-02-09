Le PSG fonce sur une pépite franco-espagnole

e5a9f

Toujours à l’affût des jeunes talents qui vont éblouir le football européen à l’avenir, le Paris Saint-Germain a coché le nom d’Hugo Fernandez, jeune défenseur franco-espagnol du Valence CF.
À l’image du recrutement de Dro Fernández du côté du Barça lors du dernier mercato hivernal, le club de la capitale française suit attentivement le marché des jeunes cracks européens. Avec la volonté de faire venir les pépites de demain, Paris s’intéresse par exemple à Hugo Fernandez. Selon les informations de Foot Mercato, « le PSG apprécie son profil moderne et a également pris des renseignements récemment ». Depuis plusieurs mois, le défenseur de 18 ans est courtisé par toute l’Europe, et notamment par les fédérations française et espagnole.
Considéré comme l’un des plus gros prospects de la génération 2008, le natif de… Paris a signé son premier contrat pro à Valence en 2024, après avoir effectué une partie de sa formation à la Real Sociedad. Si son entraîneur Carlos Corberan ne lui a pas encore laissé sa chance en Liga, Hugo Fernandez s’entraîne avec le groupe professionnel depuis plusieurs semaines. Preuve que son statut est en train de changer à Valence, où les supporters poussent pour le voir dans l’équipe première.

Intelligent, bon dans la relance et solide dans les duels, le gamin d’1m94 est déjà suivi par de nombreux grands clubs européens. Après sa belle performance avec les jeunes de Valence contre West Brom, il a notamment marqué les esprits des scouts de Manchester United et d’Arsenal. Autant dire qu’Hugo Fernandez a des grandes chances de quitter son club formateur dès l’été prochain, surtout que sa clause libératoire passera de 5 ME à 10 ME à partir du 31 août. Et sachant que Valence aura besoin de liquidités, un transfert du jeune défenseur franco-espagnol pourrait faire les affaires de tout le monde.
Le PSG y compris ? Paris a en tout cas des arguments à faire valoir, et Hugo Fernandez a déjà des attaches avec le PSG, sachant qu’il est l’arrière-petit-fils d’un des fondateurs du club parisien. Alors pourquoi pas…
