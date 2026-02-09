OM : Virer Rabiot, l'erreur énorme de Longoria

L'OM est sorti du podium de la Ligue 1 après sa déroute face au PSG. L'heure est désormais venue de rendre des comptes, et le cas Adrien Rabiot remonte à la surface.

L'Equipe du Soir, Jérôme Alonzo estime que le départ d'Adrien Rabiot alors que la saison de Cette fois l'Olympique de Marseille ne peut plus réellement se cacher derrière la seule qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France. Au lendemain du fiasco à Paris, le club phocéen n'est plus directement qualifié pour la Ligue des champions, l'OL lui étant passé devant. Tandis que l'avenir de Roberto De Zerbi fait de nouveau l'objet de supputations, c'est la gestion global du club phocéen par Pablo Longoria et Medhi Benatia qui est critiqués. Sur le plateau de, Jérôme Alonzo estime que le départ d'Adrien Rabiot alors que la saison de Ligue 1 venait tout juste de commencer a été une décision désastreuse pour l'OM.

« Je pense que le départ de Rabiot c’est le vrai pêché originel et on en parle trop peu. Il a été vendu 10ME et j’avais déjà dit l’été dernier que cela coûtera plus que ces 10ME à l’OM en fin de saison. Il y a eu des raisons, il ne voulait pas prolonger, il y a eu la bagarre à Rennes. Racontez nous ce que vous voulez, mais la saison a basculé à ce moment-là. Milan joue le titre en Italie et Adrien Rabiot y est pour quelque chose, et l’OM vient de sortir du podium. Ce joueur-là est un joueur différent et spécial, on peut se raconter ce que l’on veut, le départ d’Adrien Rabiot a été mal géré et c’est à partir de ce moment que la saison de l’OM est partie en travers », a expliqué l'ancien gardien de but, passé par l'Olympique de Marseille.

Même si on ne peut pas réécrire l'histoire de cette saison pour l'Olympique de Marseille, il est évident que le départ d'Adrien Rabiot pour l'AC Milan, intervenu dans des conditions nébuleuses, a changé la donne pour Roberto De Zerbi. Car jamais l'entraîneur italien de l'OM n'a trouvé un joueur capable de faire oublier le rendement du Duc.