Adrien Rabiot

OM : Virer Rabiot, l'erreur énorme de Longoria

OM09 févr. , 9:40
parClaude Dautel
L'OM est sorti du podium de la Ligue 1 après sa déroute face au PSG. L'heure est désormais venue de rendre des comptes, et le cas Adrien Rabiot remonte à la surface.
Cette fois l'Olympique de Marseille ne peut plus réellement se cacher derrière la seule qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France. Au lendemain du fiasco à Paris, le club phocéen n'est plus directement qualifié pour la Ligue des champions, l'OL lui étant passé devant. Tandis que l'avenir de Roberto De Zerbi fait de nouveau l'objet de supputations, c'est la gestion global du club phocéen par Pablo Longoria et Medhi Benatia qui est critiqués. Sur le plateau de L'Equipe du Soir, Jérôme Alonzo estime que le départ d'Adrien Rabiot alors que la saison de Ligue 1 venait tout juste de commencer a été une décision désastreuse pour l'OM.
« Je pense que le départ de Rabiot c’est le vrai pêché originel et on en parle trop peu. Il a été vendu 10ME et j’avais déjà dit l’été dernier que cela coûtera plus que ces 10ME à l’OM en fin de saison. Il y a eu des raisons, il ne voulait pas prolonger, il y a eu la bagarre à Rennes. Racontez nous ce que vous voulez, mais la saison a basculé à ce moment-là. Milan joue le titre en Italie et Adrien Rabiot y est pour quelque chose, et l’OM vient de sortir du podium. Ce joueur-là est un joueur différent et spécial, on peut se raconter ce que l’on veut, le départ d’Adrien Rabiot a été mal géré et c’est à partir de ce moment que la saison de l’OM est partie en travers », a expliqué l'ancien gardien de but, passé par l'Olympique de Marseille.
Même si on ne peut pas réécrire l'histoire de cette saison pour l'Olympique de Marseille, il est évident que le départ d'Adrien Rabiot pour l'AC Milan, intervenu dans des conditions nébuleuses, a changé la donne pour Roberto De Zerbi. Car jamais l'entraîneur italien de l'OM n'a trouvé un joueur capable de faire oublier le rendement du Duc.
Derniers commentaires

« Nuls », La Provence réclame des têtes après PSG-OM

Merci Marseille, merci Marseille, merci !!! 😂🤣😂

L1 : Le Classique tourne à la correction, le PSG humilie l'OM !

Allez Paris

L1 : Le Classique tourne à la correction, le PSG humilie l'OM !

ferme la t'as pas honte de venir ici avec ton équipe de tocards va te cacher et vite

L1 : Le Classique tourne à la correction, le PSG humilie l'OM !

TG c'est mieux

OM : Benatia et De Zerbi, réunion d'urgence à Marseille

Mais la c'est pas des failles ce sont des cratères géants. Après ils ont des joueurs de ouf mais défensivement ils ont bien aidé les parisiens. Si ça peut leur mettre un bon coup sur la tête et qu'on reste au chaud 3ème encore longtemps, ça me va ! Go LDC

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

