OM : Virer Rabiot, l'erreur énorme de Longoria

Merci Marseille, merci Marseille, merci !!! 😂🤣😂
Allez Paris
ferme la t'as pas honte de venir ici avec ton équipe de tocards va te cacher et vite
TG c'est mieux
Mais la c'est pas des failles ce sont des cratères géants. Après ils ont des joueurs de ouf mais défensivement ils ont bien aidé les parisiens. Si ça peut leur mettre un bon coup sur la tête et qu'on reste au chaud 3ème encore longtemps, ça me va ! Go LDC
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
💥PSG 5-0 OM 🤔Jérôme Alonzo : « Le péché originel de cette saison c'est le départ d'Adrien Rabiot. Si la saison part de travers, elle le fait à ce moment là. » #EDS #PSGOM