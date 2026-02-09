ICONSPORT_312883_0424
Roberto De Zerbi - OM

OM : Le petit-fils de Bernard Tapie exige le départ de De Zerbi

OM09 févr. , 12:20
par Claude Dautel
Après la catastrophe vécue par l'OM face au PSG, des voix s'élèvent pour demander à Pablo Longoria de limoger Roberto De Zerbi. Rodolphe Tapie est de cet avis.
Le crise couve à Marseille depuis dimanche 23h et la fin du match contre le Paris Saint-Germain. Au coeur des rumeurs sur son avenir à l'OM, Roberto De Zerbi a indiqué qu'il aurait une réunion avec ses dirigeants. Mais de son côté, Rodolphe Tapie, le petit-fils de l'ancien boss de l'Olympique de Marseille, estime que cette fois Pablo Longoria et Frank McCourt doivent mettre un terme au contrat de l'entraîneur italien. Sur les réseaux sociaux, celui qui se surnomme Rod Tapie dresse un bilan sans complaisance du travail effectué par Roberto De Zerbi et exige que l'expérience cesse immédiatement. Et cela alors que pendant longtemps il a soutenu l'ancien coach de Brighton.

De Zerbi doit partir de l'OM et vite

« RDZ semble tout de même avoir totalement perdu ses joueurs…Il n’y a aucune discipline tactique. Quand pendant 90 min tu enchaînes erreurs de placement, d’alignements, de marquages c’est qu’un moment donné ton coach lui même ne trouve pas la solution et il l’a lui même avoué. Il faut a un moment passer à autre chose. Le De Zerbi ball c’est bien mignon mais ça ne fonctionne pas à l’OM… c’est un constat sans équivoque! Et quand tu ponds des copies aussi lamentable à plusieurs reprises pendant 1 mois, il faut stopper l’hémorragie. Il est a côté de la plaque. Je l’ai beaucoup défendu mais hier comme tu peux demander à tes joueurs de monter haut, de mettre la pression dans le camp de Paris ? Soit c’est de la bêtise intellectuelle soit c’est du suicide… », constate, sur X (anciennement Twitter) le petit-fils de Bernard Tapie.
Pour l'instant, le club phocéen est totalement silencieux, ce qui n'est pas obligatoirement une bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi. Même si Pablo Longoria lui a renouvelé sa confiance après le désastre en Ligue des champions, la situation de l'OM en Ligue 1 pourrait inciter le patron de l'Olympique de Marseille à changer d'avis. Les prochaines heures devraient permettre d'en savoir plus sur l'avenir de l'Italien.
Derniers commentaires

OL : Endrick suspendu contre l'OM, Lyon a peur

Mais Endrick il c'est fait cassé tout le match et la 1er faute est du Nantais mais avec l'arbitre est née à sain Étienne 6 match 4 rouge pour L'OL y'a des questions à se poser

Madrid : Mbappé traite l'arbitre de « tête de bite »

c'est ça ton excuse ?? waouh le niveau... pour rappel les joueurs pro ne sont que des hommes mais épiés au moindre gestes au contraire de moi qui ai joué des matchs officiels... un peu de cerveau dans son gros crâne de cacahuète lui ferai grand bien à ce Mbappé

OM : Le petit-fils de Bernard Tapie exige le départ de De Zerbi

Ton club il est mort en 94 depuis y'a que des bas et je suis pas le seul à le dire !

L1 : Le Classique tourne à la correction, le PSG humilie l'OM !

si tu leur avais montré le match de l'OM à Bruges ça les aurait préparé un peu au moins mdr

Madrid : Mbappé traite l'arbitre de « tête de bite »

Non mais tu as déjà joué à un sport en match officiel ? Entre l'enjeu, la fatigue qui t'enlève ta lucidité, la nervosité ect. Vous oubliez que les joueurs de foot pro ne sont que des hommes. SI jamais on le prenait en vidéo en voiture et qu'on l'entendrait insulter la voiture d'en face tout le monde crierait au scandale alors que tout le monde le fait

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

