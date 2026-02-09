OM : Le petit-fils de Bernard Tapie exige le départ de De Zerbi

Après la catastrophe vécue par l'OM face au PSG, des voix s'élèvent pour demander à Pablo Longoria de limoger Roberto De Zerbi. Rodolphe Tapie est de cet avis.

Le crise couve à Marseille depuis dimanche 23h et la fin du match contre le Paris Saint-Germain . Au coeur des rumeurs sur son avenir à l'OM, Roberto De Zerbi a indiqué qu'il aurait une réunion avec ses dirigeants. Mais de son côté, Rodolphe Tapie, le petit-fils de l'ancien boss de l'Olympique de Marseille, estime que cette fois Pablo Longoria et Frank McCourt doivent mettre un terme au contrat de l'entraîneur italien. Sur les réseaux sociaux, celui qui se surnomme Rod Tapie dresse un bilan sans complaisance du travail effectué par Roberto De Zerbi et exige que l'expérience cesse immédiatement. Et cela alors que pendant longtemps il a soutenu l'ancien coach de Brighton.

De Zerbi doit partir de l'OM et vite

« RDZ semble tout de même avoir totalement perdu ses joueurs…Il n’y a aucune discipline tactique. Quand pendant 90 min tu enchaînes erreurs de placement, d’alignements, de marquages c’est qu’un moment donné ton coach lui même ne trouve pas la solution et il l’a lui même avoué. Il faut a un moment passer à autre chose. Le De Zerbi ball c’est bien mignon mais ça ne fonctionne pas à l’OM… c’est un constat sans équivoque! Et quand tu ponds des copies aussi lamentable à plusieurs reprises pendant 1 mois, il faut stopper l’hémorragie. Il est a côté de la plaque. Je l’ai beaucoup défendu mais hier comme tu peux demander à tes joueurs de monter haut, de mettre la pression dans le camp de Paris ? Soit c’est de la bêtise intellectuelle soit c’est du suicide… », constate, sur X (anciennement Twitter) le petit-fils de Bernard Tapie.