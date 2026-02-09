OM : Le petit-fils de Bernard Tapie exige le départ de De Zerbi

Mais Endrick il c'est fait cassé tout le match et la 1er faute est du Nantais mais avec l'arbitre est née à sain Étienne 6 match 4 rouge pour L'OL y'a des questions à se poser
c'est ça ton excuse ?? waouh le niveau... pour rappel les joueurs pro ne sont que des hommes mais épiés au moindre gestes au contraire de moi qui ai joué des matchs officiels... un peu de cerveau dans son gros crâne de cacahuète lui ferai grand bien à ce Mbappé
Ton club il est mort en 94 depuis y'a que des bas et je suis pas le seul à le dire !
si tu leur avais montré le match de l'OM à Bruges ça les aurait préparé un peu au moins mdr
Non mais tu as déjà joué à un sport en match officiel ? Entre l'enjeu, la fatigue qui t'enlève ta lucidité, la nervosité ect. Vous oubliez que les joueurs de foot pro ne sont que des hommes. SI jamais on le prenait en vidéo en voiture et qu'on l'entendrait insulter la voiture d'en face tout le monde crierait au scandale alors que tout le monde le fait
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
RDZ semble tout de même avoir totalement perdu ses joueurs… Il n’y a aucune discipline tactique. Quand pendant 90 min tu enchaînes erreurs de placement, d’alignements, de marquages c’est qu’un moment donné ton coach lui même ne trouve pas la solution et il l’a lui même avoué.