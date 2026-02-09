ICONSPORT_283297_0050

Nantes lâche 0,5 ME et recrute un vrai cador

FC Nantes09 févr. , 11:40
parCorentin Facy
1
Très actif durant ce mercato hivernal, le FC Nantes s’est notamment renforcé avec l’arrivée d'Ali Youssif en provenance du Club Africain pour moins d’un million d’euros. Un renfort qui apporte déjà satisfaction.
17e de Ligue 1, le FC Nantes a glissé dans la zone rouge à l’issue de cette 21e journée après sa défaite contre l’OL pendant que l’AJ Auxerre prenait un point face au Paris FC. Il y a désormais urgence en Loire-Atlantique, où le manque de points se fait ressentir et rapproche dangereusement les Canaris d’une relégation en Ligue 2. Dans le contenu, le match face à l’Olympique Lyonnais est néanmoins très satisfaisant pour Ahmed Kantari, lequel va pouvoir s’appuyer sur cette rencontre pour préparer les matchs à venir.
Un homme a notamment marqué des points, il s’agit d’Ali Youssif, très bon lors de ses deux premières titularisations. Arrivé en provenance du Club Africain pour 0,5 ME, il s’impose déjà comme le nouveau taulier de la défense nantaise. « Calme et propre à la relance, l’ancien défenseur central du Club Africain en Tunisie ne se livre jamais et défend toujours debout » apprécie nos confrères du journal Ouest France avant de poursuivre.

Un renfort crucial pour le FC Nantes

« À plusieurs reprises, en début de match samedi face aux Gones, il est intervenu avec autorité pour éteindre des débuts d’incendie dans la surface de réparation nantaise. Lors de ses deux titularisations, celui que Luis Castro avait refusé l’été dernier a remporté 10 duels (5 sur chaque rencontre) sur 13 possibles, avec un 100 % de réussite dans le domaine aérien » se félicite le média régional.

Lire aussi

Nantes perd gros dans la course au maintienNantes perd gros dans la course au maintien
Avec Ali Youssif, le FC Nantes a peut-être enfin trouvé le taulier défensif qui lui a manqué durant la première partie de saison. Un joli coup à prix très raisonnable de la part de la cellule de recrutement nantaise et dont Ahmed Kantari peut se réjouir. Reste à voir si l’apport du défenseur libyen de 24 ans sera suffisant pour éviter une dramatique relégation en Ligue 2 au pensionnaire de La Beaujoire, qui affronte Monaco vendredi soir au stade Louis II.
1
