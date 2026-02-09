ICONSPORT_309979_0355

Habib Beye ou Franck Haise, Rennes tranche ce lundi !

Rennes09 févr. , 11:00
parCorentin Facy
Battu par Lens samedi après-midi (3-1), Rennes a enchaîné un cinquième match consécutif sans victoire toutes compétitions confondues. De quoi fragiliser Habib Beye, qui sera fixé ce lundi sur son avenir.
Balayé par Lorient et Monaco en Ligue 1 avant de sombrer à Marseille cette semaine en Coupe de France, le Stade Rennais avait un déplacement périlleux à négocier ce samedi en championnat. Il n’y a pas eu de miracle pour l’équipe d’Habib Beye, battue par Lens à Bollaert. Un match qui aurait définitivement pu sceller l’avenir de l’entraîneur sénégalais à la tête des Bretons. Mais le week-end est passé et pour l’heure, le board rennais n’a pas encore tranché dans le vif.
Une décision est néanmoins imminente comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Le quotidien national explique que des discussions se tiennent actuellement en interne et que l’on devrait savoir ce lundi si « Habib Beye a encore un horizon » au Stade Rennais. Autrement dit, un choix sera acté dans la journée pour savoir si l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille sera sur le banc breton face au PSG vendredi soir ou s’il doit être limogé cette semaine.
Dans la course à l’Europe, le pensionnaire du Roazhon Park est toujours bien placé avec une sixième place conservée à l’issue de la 21e journée malgré le mauvais résultat à Lens. L’avenir de Beye tient à un fil mais pour l’heure, difficile de savoir s’il sera limogé. En cas de départ, un homme tient la corde : Franck Haise. Une hypothèse qui pourrait se « rapprocher » si le départ de Beye venait à être scellé dans les prochaines heures. Libre depuis son départ de Nice il y a quelques semaines, l’ancien entraîneur du RC Lens est un proche d’Arnaud Pouille, désormais en poste à Rennes.

Beye menacé, Rennes va trancher ce lundi

La question est maintenant de savoir quelle décision l’état-major breton va prendre pour la suite de sa saison alors que le calendrier va de nouveau être abordable après le match face au PSG ce week-end. Ensuite, les coéquipiers d’Esteban Lepaul affronteront Auxerre, Toulouse et Nice. Un calendrier qui peut permettre d’envisager une nouvelle série de victoires. Avec quel entraîneur sur le banc ? Le suspense est toujours entier.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

