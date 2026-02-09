Habib Beye ou Franck Haise, Rennes tranche ce lundi !

Battu par Lens samedi après-midi (3-1), Rennes a enchaîné un cinquième match consécutif sans victoire toutes compétitions confondues. De quoi fragiliser Habib Beye, qui sera fixé ce lundi sur son avenir.

Balayé par Lorient et Monaco en Ligue 1 avant de sombrer à Marseille cette semaine en Coupe de France, le Stade Rennais avait un déplacement périlleux à négocier ce samedi en championnat. Il n’y a pas eu de miracle pour l’équipe d’Habib Beye, battue par Lens à Bollaert. Un match qui aurait définitivement pu sceller l’avenir de l’entraîneur sénégalais à la tête des Bretons. Mais le week-end est passé et pour l’heure, le board rennais n’a pas encore tranché dans le vif.

Une décision est néanmoins imminente comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Le quotidien national explique que des discussions se tiennent actuellement en interne et que l’on devrait savoir ce lundi si « Habib Beye a encore un horizon » au Stade Rennais. Autrement dit, un choix sera acté dans la journée pour savoir si l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille sera sur le banc breton face au PSG vendredi soir ou s’il doit être limogé cette semaine.

Dans la course à l’Europe, le pensionnaire du Roazhon Park est toujours bien placé avec une sixième place conservée à l’issue de la 21e journée malgré le mauvais résultat à Lens. L’avenir de Beye tient à un fil mais pour l’heure, difficile de savoir s’il sera limogé. En cas de départ, un homme tient la corde : Franck Haise. Une hypothèse qui pourrait se « rapprocher » si le départ de Beye venait à être scellé dans les prochaines heures. Libre depuis son départ de Nice il y a quelques semaines, l’ancien entraîneur du RC Lens est un proche d’Arnaud Pouille, désormais en poste à Rennes.

La question est maintenant de savoir quelle décision l’état-major breton va prendre pour la suite de sa saison alors que le calendrier va de nouveau être abordable après le match face au PSG ce week-end. Ensuite, les coéquipiers d’Esteban Lepaul affronteront Auxerre, Toulouse et Nice. Un calendrier qui peut permettre d’envisager une nouvelle série de victoires. Avec quel entraîneur sur le banc ? Le suspense est toujours entier.