OL : Endrick suspendu contre l'OM, Lyon a peur

09 févr.
par Claude Dautel
Expulsé directement samedi contre Nantes, Endrick sera suspendu au moins deux matchs. Mais l'OL craint que le joueur brésilien soit également privé du choc contre l'OM le 1er mars prochain.
Endrick a vu rouge à la Beaujoire, et même si l'expulsion de l'avant-centre lyonnais a donné lieu à des polémiques, la commission de discipline ne fera pas de cadeau au joueur prêté par le Real Madrid. C'est une certitude, l'expulsion directe d'Endrick va lui valoir au minimum deux matchs de suspension et Paulo Fonseca devra se passer de son attaquant vedette contre Nice et Strasbourg. Mais c'est le match d'après qui focalise toutes les craintes du côté de l'Olympique Lyonnais. Car le 1er mars prochain, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, l'OL se déplacera au Vélodrome pour y affronter l'Olympique de Marseille. Un match dont l'enjeu sportif n'échappe à personne, Lyon ayant pris trois points d'avance sur l'OM ce week-end.

Si les dirigeants lyonnais ne veulent pas polémiquer suite à la décision prise par l'arbitre du match Nantes-OL, sur les réseaux sociaux, les supporters lyonnais craignent qu'Endrick soit finalement suspendu trois matchs et ratent le déplacement à Marseille. Tandis que certains ne sont pas loin d'alimenter la théorie du complot et estiment que la commission de discipline de la LFP va faire le jeu de l'Olympique de Marseille, d'autres pensent que la blessure de Dehmaine Tabibou va peser lourd dans le choix de la sanction.
En effet, Dehmaine Tabibou est sorti suite au geste un peu stupide d'Endrick, et le FC Nantes n'a pas encore communiqué sur la gravité de la blessure du jeune, mais Ahmed Kantari n'était pas optimiste concernant son jeune défenseur. « Il pris un sacré coup au niveau de la cheville et du mollet. Donc, on va attendre de faire des examens, mais ce n’est pas bon », a prévenu l'entraîneur nantais. Autrement dit, si Tabibou est absent sur une durée assez longue, la commission de discipline de la LFP, qui étudiera le dossier ce mercredi, pourrait avoir la main lourde contre Endrick et le sanctionner trois matchs, le privant ainsi du déplacement à Marseille.
