TV : La L1, c'est plus la Jupiler League que la Premier League

Ton club il est mort en 94 depuis y'a que des bas et je suis pas le seul à le dire !
si tu leur avais montré le match de l'OM à Bruges ça les aurait préparé un peu au moins mdr
Non mais tu as déjà joué à un sport en match officiel ? Entre l'enjeu, la fatigue qui t'enlève ta lucidité, la nervosité ect. Vous oubliez que les joueurs de foot pro ne sont que des hommes. SI jamais on le prenait en vidéo en voiture et qu'on l'entendrait insulter la voiture d'en face tout le monde crierait au scandale alors que tout le monde le fait
Que ce Emanuel Grégoire reste là où il excelle, à savoir déglinguer la ville de Paris depuis des années à la place de venir s'occuper du football.
Imagine ma surprise posé en famille en mode pop corns
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Loading
🆕 Sur le plan économique, « l’écart se creuse » entre la Ligue 1 et les autres membres du Big-5 pour Olivier Létang (LOSC) 📝 Notre article est disponible ici ⤵ #LOSC lepetitlillois.com/2026/02/08/sur…