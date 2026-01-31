ICONSPORT_283585_0348
Dro au PSG, le Barça est traumatisé

PSG31 janv. , 17:53
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG a récemment officialisé la venue de Dro Fernández en provenance du Barça. Un transfert qui passe toujours très mal en Catalogne.
Le jeune talent espagnol, Dro Fernandez, a choisi de rejoindre les rangs du PSG, ne laissant pas passer l’occasion de s’engager auprès de la formation entraînée par Luis Enrique, qui tenait absolument à le recruter. L’entraîneur lui promet du temps de jeu et une nouvelle manière d’appréhender le jeu. Le Barça comptait pourtant sur lui pour l’avenir et la perte de Dro est vécue comme un nouveau traumatisme en Catalogne. Le club espagnol souhaite d’ailleurs éviter de répéter la même erreur à l’avenir.

Le Barça a compris le message ? 

Ces dernières heures, les pensionnaires du Camp Nou ont d'ailleurs annoncé la prolongation de Fermin López jusqu’en juin 2031. Le message est clair : les jeunes auront leur chance en équipe première. L’objectif est également d’inciter les talents à rester durablement à Barcelone. Selon Sport, la perte de Dro arrive donc mal dans ce contexte, d’autant plus que le Barça n’a pas réussi à le convaincre de renoncer à sa signature au PSG. Le quotidien catalan le confirme, ce transfert a laissé des traces à Barcelone, où l'on ne se remet pas d'avoir perdu une telle pépite.

Bouaddi au PSG, ça part dans tous les sensBouaddi au PSG, ça part dans tous les sens
Dro Fernández, qui a précisé lors de son arrivée à Paris qu’il n’existait pas meilleur club pour progresser, devrait bientôt avoir sa chance dans l’équipe de Luis Enrique. Le jeune Espagnol pourrait même faire ses grands débuts avec les champions d’Europe ce dimanche soir sur la pelouse du RC Strasbourg.
Alors que le Paris Saint-Germain paraît émoussé ces dernières semaines, l’apport de n’importe quel joueur sera le bienvenu pour relancer une bonne dynamique. Dro Fernández bénéficiera prochainement de la possibilité de s’illustrer également en Ligue des champions, la phase de groupes étant désormais terminée. Le PSG se mesurera à l’AS Monaco pour une place en huitièmes de finale.
L’arrivée de Dro devra insuffler un peu de fraîcheur à un effectif en quête de rythme, alors que les prochaines semaines s’annoncent décisives pour les ambitions nationales et continentales du club de la capitale.
0
Lyon privilégié, l’OM meurt de jalousie

Pas si on se qualifie en LDC

Rester à l’OL, Endrick a menti

Il souhaite d être titulaire au real, c'est logique et possible, c'est a lui de bousculé la concurrence, il peut le faire il a la qualité pour bousculé la concurrence

Lyon privilégié, l’OM meurt de jalousie

j'oubliai notamment n'a pas un meilleur entraineur , n'a pas été condamne à la ligue 2 par les journaleux ...

Paris FC - OM : Les compos (17h sur Beinsports)

Là ils ont dit adieu au titre ....ça sera pas encore cette annee

Encore plombé par Rulli, l'OM replonge

L'Om ne devrait pas venir à Paris....en fait

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Paris
21205692634-8
14
Nice
211963102536-11
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

