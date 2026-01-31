Dro au PSG, le Barça est traumatisé

Le PSG a récemment officialisé la venue de Dro Fernández en provenance du Barça. Un transfert qui passe toujours très mal en Catalogne.

Le jeune talent espagnol, Dro Fernandez, a choisi de rejoindre les rangs du PSG , ne laissant pas passer l’occasion de s’engager auprès de la formation entraînée par Luis Enrique, qui tenait absolument à le recruter. L’entraîneur lui promet du temps de jeu et une nouvelle manière d’appréhender le jeu. Le Barça comptait pourtant sur lui pour l’avenir et la perte de Dro est vécue comme un nouveau traumatisme en Catalogne. Le club espagnol souhaite d’ailleurs éviter de répéter la même erreur à l’avenir.

Le Barça a compris le message ?

Ces dernières heures, les pensionnaires du Camp Nou ont d'ailleurs annoncé la prolongation de Fermin López jusqu’en juin 2031. Le message est clair : les jeunes auront leur chance en équipe première. L’objectif est également d’inciter les talents à rester durablement à Barcelone. Selon Sport, la perte de Dro arrive donc mal dans ce contexte, d’autant plus que le Barça n’a pas réussi à le convaincre de renoncer à sa signature au PSG. Le quotidien catalan le confirme, ce transfert a laissé des traces à Barcelone, où l'on ne se remet pas d'avoir perdu une telle pépite.

Dro Fernández, qui a précisé lors de son arrivée à Paris qu’il n’existait pas meilleur club pour progresser, devrait bientôt avoir sa chance dans l’équipe de Luis Enrique. Le jeune Espagnol pourrait même faire ses grands débuts avec les champions d’Europe ce dimanche soir sur la pelouse du RC Strasbourg.

Alors que le Paris Saint-Germain paraît émoussé ces dernières semaines, l’apport de n’importe quel joueur sera le bienvenu pour relancer une bonne dynamique. Dro Fernández bénéficiera prochainement de la possibilité de s’illustrer également en Ligue des champions, la phase de groupes étant désormais terminée. Le PSG se mesurera à l’AS Monaco pour une place en huitièmes de finale.

L’arrivée de Dro devra insuffler un peu de fraîcheur à un effectif en quête de rythme, alors que les prochaines semaines s’annoncent décisives pour les ambitions nationales et continentales du club de la capitale.