ICONSPORT_312883_0426

OM : Benatia et De Zerbi, réunion d'urgence à Marseille

OM09 févr. , 10:20
parCorentin Facy
3
Roberto De Zerbi va rencontrer ses dirigeants après l’humiliation subie par l’OM sur la pelouse du Parc des Princes, dimanche soir face au PSG (5-0).
L’Olympique de Marseille n’est pas sorti de la crise, malgré sa victoire contre Rennes en huitième de finale de la Coupe de France la semaine passée. Très attendus ce dimanche face au Paris Saint-Germain, les hommes de Roberto De Zerbi ont sombré. L’OM a été balayé (5-0) par le champion d’Europe en titre et à aucun moment, les coéquipiers de Benjamin Pavard ne se sont révoltés pour tenter d’inverser le court d’un match à sens unique. Le Paris SG s’est baladé face à Marseille, livrant au passage l’une de ses meilleures prestations de la saison.
Du côté olympien, les mines étaient logiquement déconfites après cette énorme gifle et de nouvelles questions se posent autour de Roberto De Zerbi. Très fragilisé et proche de la sortie il y a deux semaines après la défaite à Bruges synonyme d’élimination en Ligue des Champions, le technicien italien est de nouveau vivement critiqué par une partie des supporters. Au point de se retrouver -encore- fragilisé ? De nouvelles discussions vont en tout cas se tenir avec Pablo Longoria et Medhi Benatia comme l’a confirmé l’ancien entraîneur de Brighton et de Sassuolo au micro de Ligue1+ après la lourde défaite de l’OM dans le Classique.

De Zerbi désabusé après la gifle au Parc

« On fait des prestations bonnes contre Rennes, contre Lens et après, c’est le désespoir total. Encore une fois, je demande pardon aux supporters. On va parler avec Benatia et Longoria pour comprendre ce que l’on peut faire. Parce que ces défaites font mal, surtout à Paris et surtout de cette façon » a lancé un Roberto De Zerbi totalement désabusé face à cette situation et qui semble de plus en plus sans solution.

Lire aussi

« Nuls », La Provence réclame des têtes après PSG-OM« Nuls », La Provence réclame des têtes après PSG-OM
Reste maintenant à savoir si de lourdes décisions seront prises dans les heures à venir après les discussions entre De Zerbi, Longoria et Benatia à Marseille. Pour la première fois depuis de longs mois, le club phocéen n’est plus sur le podium à l’issue de cette 21e journée. L’OM est à présent quatrième trois points derrière l’OL, grand gagnant de ce week-end au profit de son succès arraché sur la pelouse de Nantes samedi soir (0-1).
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_309979_0355
Rennes

Habib Beye ou Franck Haise, Rennes tranche ce lundi !

e5a9f
PSG

Le PSG fonce sur une pépite franco-espagnole

khalis merah ICONSPORT_268698_0270
OL

OL : Merah a réglé un drôle de problème

Fil Info

09 févr. , 11:00
Habib Beye ou Franck Haise, Rennes tranche ce lundi !
09 févr. , 10:40
Le PSG fonce sur une pépite franco-espagnole
09 févr. , 10:00
OL : Merah a réglé un drôle de problème
09 févr. , 9:40
OM : Virer Rabiot, l'erreur énorme de Longoria
09 févr. , 9:20
L1 : Le PSG et Lens au sommet dans l'équipe type
09 févr. , 9:00
L'ASSE gagne, mais cela ne suffit pas
09 févr. , 8:40
OL : Endrick provoque un clash
09 févr. , 8:20
PSG : Ousmane Dembélé obtient des notes stratosphériques

Derniers commentaires

« Nuls », La Provence réclame des têtes après PSG-OM

Merci Marseille, merci Marseille, merci !!! 😂🤣😂

L1 : Le Classique tourne à la correction, le PSG humilie l'OM !

Allez Paris

L1 : Le Classique tourne à la correction, le PSG humilie l'OM !

ferme la t'as pas honte de venir ici avec ton équipe de tocards va te cacher et vite

L1 : Le Classique tourne à la correction, le PSG humilie l'OM !

TG c'est mieux

OM : Benatia et De Zerbi, réunion d'urgence à Marseille

Mais la c'est pas des failles ce sont des cratères géants. Après ils ont des joueurs de ouf mais défensivement ils ont bien aidé les parisiens. Si ça peut leur mettre un bon coup sur la tête et qu'on reste au chaud 3ème encore longtemps, ça me va ! Go LDC

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading