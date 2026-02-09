OM : Benatia et De Zerbi, réunion d'urgence à Marseille

Roberto De Zerbi va rencontrer ses dirigeants après l’humiliation subie par l’OM sur la pelouse du Parc des Princes, dimanche soir face au PSG (5-0).

L’Olympique de Marseille n’est pas sorti de la crise, malgré sa victoire contre Rennes en huitième de finale de la Coupe de France la semaine passée. Très attendus ce dimanche face au Paris Saint-Germain, les hommes de Roberto De Zerbi ont sombré . L’OM a été balayé (5-0) par le champion d’Europe en titre et à aucun moment, les coéquipiers de Benjamin Pavard ne se sont révoltés pour tenter d’inverser le court d’un match à sens unique. Le Paris SG s’est baladé face à Marseille, livrant au passage l’une de ses meilleures prestations de la saison.

Du côté olympien, les mines étaient logiquement déconfites après cette énorme gifle et de nouvelles questions se posent autour de Roberto De Zerbi. Très fragilisé et proche de la sortie il y a deux semaines après la défaite à Bruges synonyme d’élimination en Ligue des Champions, le technicien italien est de nouveau vivement critiqué par une partie des supporters. Au point de se retrouver -encore- fragilisé ? De nouvelles discussions vont en tout cas se tenir avec Pablo Longoria et Medhi Benatia comme l’a confirmé l’ancien entraîneur de Brighton et de Sassuolo au micro de Ligue1+ après la lourde défaite de l’OM dans le Classique.

De Zerbi désabusé après la gifle au Parc

« On fait des prestations bonnes contre Rennes, contre Lens et après, c’est le désespoir total. Encore une fois, je demande pardon aux supporters. On va parler avec Benatia et Longoria pour comprendre ce que l’on peut faire. Parce que ces défaites font mal, surtout à Paris et surtout de cette façon » a lancé un Roberto De Zerbi totalement désabusé face à cette situation et qui semble de plus en plus sans solution.

Reste maintenant à savoir si de lourdes décisions seront prises dans les heures à venir après les discussions entre De Zerbi, Longoria et Benatia à Marseille. Pour la première fois depuis de longs mois, le club phocéen n’est plus sur le podium à l’issue de cette 21e journée. L’OM est à présent quatrième trois points derrière l’OL, grand gagnant de ce week-end au profit de son succès arraché sur la pelouse de Nantes samedi soir (0-1).