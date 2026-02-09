OL : Merah a réglé un drôle de problème

L'OL peut compter dans son effectif des jeunes joueurs de grand talent. On peut citer Khalis Merah, qui prend de plus en plus d'importance au sein de l'effectif de Paulo Fonseca.



L' Olympique Lyonnais marche sur l'eau et a continué sa belle série de victoires à Nantes ce samedi soir en Ligue 1 . Les Gones affichent une force collective impressionnante. En plus de cela, certains jeunes joueurs commencent à prendre confiance. C’est le cas de Khalis Merah. Le milieu de terrain de 18 ans est entré en jeu contre les Canaris et bénéficie pleinement de la confiance de Paulo Fonseca. De quoi ravir le natif de Meyzieu, mais aussi certains de ses coéquipiers, qui vont pouvoir un peu lui lâcher la grappe.

Merah va pouvoir respirer... pour le moment

Dans une interview accordée à Téléfoot, Merah a rappelé l’importance de joueurs comme Moussa Niakhaté et Corentin Tolisso dans son développement. Ces derniers veillent à ce qu’il progresse correctement. D’ailleurs, le champion du monde français a récemment mis fin au bizutage qu’il avait instauré avec son jeune coéquipier. Merah explique : « Je prends les conseils de Tolisso avec plaisir. Il me propose aussi des défis. J’ai dû nettoyer ses crampons tous les jours jusqu’à marquer mon premier but. »

Ce défi a pris fin depuis que Merah a inscrit son premier but le 29 janvier dernier en Europa League face au PAOK.

Reste à savoir si Merah aura d’autres défis de la part de Tolisso pour continuer sa progression au plus haut niveau. Quoi qu’il en soit, le jeune joueur aura encore de nombreuses occasions de se montrer lors de cette seconde partie de saison. Celle-ci pourrait même permettre à l’Olympique Lyonnais de décrocher un titre, que ce soit en Coupe de France ou en Ligue Europa. Et peu de gens y croyaient en début de saison alors que la situation était plus que chaotique.