Le PSG favori pour Eli Junior Kroupi, c'est confirmé

Eli Junior Kroupi fait sensation en Premier League à seulement 19 ans. L'attaquant franco-ivoirien enchaîne les buts et séduit les cadors européens. Le Paris Saint-Germain est sur les rangs pour un transfert, étant même annoncé comme principal favori.
La formule « Tu ne me parles pas d’âge » ne s'applique pas qu'à son créateur Kylian Mbappé. Eli Junior Kroupi est aussi pressé que son aîné depuis le début de sa carrière. A seulement 19 ans, l'attaquant franco-ivoirien avance à pas de géant. Après avoir mis la Ligue 2 à ses pieds avec Lorient la saison passée, il est en train de faire de même en Premier League avec Bournemouth. Le jeune homme en est déjà à 8 buts dans le meilleur championnat du monde tout en ayant démarré la saison dans la peau d'un remplaçant. Ses performances impressionnantes attirent l'attention des gros clubs.

Le PSG est bien placé pour Kroupi

Le Paris Saint-Germain est cité dans la liste des prétendants sérieux aux côtés d'Arsenal. Si les Gunners ont contacté l'entourage de Kroupi en premier, ce sont pourtant bien les Parisiens qui ont une longueur d'avance dans le dossier selon le site Give Me Sport. Le récent rapprochement du joueur avec l'agent Moussa Sissoko, très proche du PSG, explique l'enthousiasme du média anglais. Le profil du buteur franco-ivoirien colle parfaitement avec le projet de jeu de Luis Enrique.
Vif, percutant et très bon dans la finition, Kroupi est dans la lignée des Doué ou autres Barcola recrutés par le PSG ces dernières années. Reste à convaincre Bournemouth sur le plan financier. Le cas Illya Zabarnyi a illustré la ténacité des Cherries au mercato l'été dernier. Ces derniers ont longtemps résisté avant de vendre l'Ukrainien aux Parisiens contre 63 millions d'euros. Un prix que Luis Campos accepterait malgré tout pour Kroupi, sachant que les Cherries n'ont pas un gros besoin de vendre après avoir cédé Antoine Semenyo cet hiver à Manchester City. L'autre cible de Paris en attaque Yan Diomandé pourrait coûter 100 millions d'euros en comparaison.
E. Kroupi

E. Kroupi

FranceFrance Âge 19 Attaquant

Premier League

2025/2026
Matchs20
Buts8
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

OM-PSG : L'arbitre est déjà averti

Vue encore leurs achats de transferts.. si marseille fini derrière Lyon et Lens c est la honte !! Lens a assuré Lyon aussi ce soir c est notre tour !!

UNFP : Greenwood face à Endrick, le choc explosif

Greenwood sans hésiter il est plus complet et jamais de carton rouge et jamais blessé, sans lui l OM serait sûrement pas 4 ème, un peu comme mandanda a l époque il sauvé Marseille

UNFP : Greenwood face à Endrick, le choc explosif

Pourtant ça devrait être lui, le carton reçu par endrick hier (même si c'est pas janvier) et son match face à Lille ou il a été fantomatique devrait lui porter préjudice Quand à Sulc, hormis les lyonnais, peu de gens savent à quel point il est génial en faux 9

OL : John Textor sauvé par Vincent Duluc

Ces soit disant « bons choix »auraient été beaux quand il aurait coulé le club financièrement

UNFP : Greenwood face à Endrick, le choc explosif

Ah ? Du coup gouiri Aubam, paixao, robinio, hojberg sont enfin reconnus comme de la merde ? C'est bien il y a du progrès Il te reste plus qu'à appeler dijaya, duketogo13 et firstblood pr qu'ils le comprennent aussi 👍

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28217772733-6
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
26217592833-5
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142135131937-18
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

