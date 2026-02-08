Le PSG favori pour Eli Junior Kroupi, c'est confirmé

Eli Junior Kroupi fait sensation en Premier League à seulement 19 ans. L'attaquant franco-ivoirien enchaîne les buts et séduit les cadors européens. Le Paris Saint-Germain est sur les rangs pour un transfert, étant même annoncé comme principal favori.

La formule « Tu ne me parles pas d’âge » ne s'applique pas qu'à son créateur Kylian Mbappé. Eli Junior Kroupi est aussi pressé que son aîné depuis le début de sa carrière. A seulement 19 ans, l'attaquant franco-ivoirien avance à pas de géant. Après avoir mis la Ligue 2 à ses pieds avec Lorient la saison passée, il est en train de faire de même en Premier League avec Bournemouth. Le jeune homme en est déjà à 8 buts dans le meilleur championnat du monde tout en ayant démarré la saison dans la peau d'un remplaçant. Ses performances impressionnantes attirent l'attention des gros clubs.

Le PSG est bien placé pour Kroupi

Give Me Sport. Le récent rapprochement du joueur Le Paris Saint-Germain est cité dans la liste des prétendants sérieux aux côtés d'Arsenal. Si les Gunners ont contacté l'entourage de Kroupi en premier, ce sont pourtant bien les Parisiens qui ont une longueur d'avance dans le dossier selon le site. Le récent rapprochement du joueur avec l'agent Moussa Sissoko , très proche du PSG, explique l'enthousiasme du média anglais. Le profil du buteur franco-ivoirien colle parfaitement avec le projet de jeu de Luis Enrique.

Vif, percutant et très bon dans la finition, Kroupi est dans la lignée des Doué ou autres Barcola recrutés par le PSG ces dernières années. Reste à convaincre Bournemouth sur le plan financier. Le cas Illya Zabarnyi a illustré la ténacité des Cherries au mercato l'été dernier. Ces derniers ont longtemps résisté avant de vendre l'Ukrainien aux Parisiens contre 63 millions d'euros. Un prix que Luis Campos accepterait malgré tout pour Kroupi, sachant que les Cherries n'ont pas un gros besoin de vendre après avoir cédé Antoine Semenyo cet hiver à Manchester City. L'autre cible de Paris en attaque Yan Diomandé pourrait coûter 100 millions d'euros en comparaison.