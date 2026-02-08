PSG : 100ME pour se renforcer, le Qatar valide

La jeune pépite ivoirienne Yan Diomandé affole l'Europe. Révélation de la Bundesliga à Leipzig, le joueur de 19 ans est dans le viseur des gros clubs européens, dont le PSG. Les Parisiens sont prêts à miser énormément d'argent pour l'attirer.

Le RB Leipzig a eu le nez fin en allant chercher Yan Diomandé à Leganes l'été dernier. Le jeune ailier ivoirien n'avait passé que 6 mois en Espagne pourtant. Mais, ses débuts en Bundesliga ont prouvé que le club allemand avait fait le bon choix. Diomandé en est à 8 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. A ce bilan statistique séduisant s'ajoute l'impression visuelle. Le jeune homme de 19 ans met à mal les défenses adverses par ses dribbles déroutants et sa vitesse. De quoi offrir un futur doré à Leipzig.

Paris met les gros moyens pour Diomandé

Si le joueur ivoirien reste (c'est l'envie de ses dirigeants), le club saxon reviendra au premier plan en championnat. Toutefois, Diomandé peut aussi rapporter gros sur le plan financier. De nombreux cadors européens veulent le récupérer au prochain mercato estival. Les plus insistants sont Liverpool, Manchester United...et le Paris Saint-Germain . Yan Diomandé est la priorité des Parisiens dans le domaine offensif comme le confirme le spécialiste italien des transferts Fabrizio Romano.

Pour dominer la concurrence, Paris misera énormément d'argent selon le site Transferfeed : 100 millions d'euros ni plus ni moins. C'est indispensable pour faire plier Leipzig qui refusera des offres à 90 millions d'euros pour sa pépite ivoirienne. Reste à convaincre Yan Diomandé qui vient de rejoindre l'agence Roc Nation Sports, laquelle représente déjà les intérêts de Vinicius, d'Endrick ou du Lyonnais Malick Fofana.