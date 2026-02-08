ICONSPORT_285290_0070
Yan Diomandé

PSG : 100ME pour se renforcer, le Qatar valide

PSG08 févr. , 8:20
parMehdi Lunay
1
La jeune pépite ivoirienne Yan Diomandé affole l'Europe. Révélation de la Bundesliga à Leipzig, le joueur de 19 ans est dans le viseur des gros clubs européens, dont le PSG. Les Parisiens sont prêts à miser énormément d'argent pour l'attirer.
Le RB Leipzig a eu le nez fin en allant chercher Yan Diomandé à Leganes l'été dernier. Le jeune ailier ivoirien n'avait passé que 6 mois en Espagne pourtant. Mais, ses débuts en Bundesliga ont prouvé que le club allemand avait fait le bon choix. Diomandé en est à 8 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. A ce bilan statistique séduisant s'ajoute l'impression visuelle. Le jeune homme de 19 ans met à mal les défenses adverses par ses dribbles déroutants et sa vitesse. De quoi offrir un futur doré à Leipzig.

Paris met les gros moyens pour Diomandé

Si le joueur ivoirien reste (c'est l'envie de ses dirigeants), le club saxon reviendra au premier plan en championnat. Toutefois, Diomandé peut aussi rapporter gros sur le plan financier. De nombreux cadors européens veulent le récupérer au prochain mercato estival. Les plus insistants sont Liverpool, Manchester United...et le Paris Saint-Germain. Yan Diomandé est la priorité des Parisiens dans le domaine offensif comme le confirme le spécialiste italien des transferts Fabrizio Romano.
Pour dominer la concurrence, Paris misera énormément d'argent selon le site Transferfeed : 100 millions d'euros ni plus ni moins. C'est indispensable pour faire plier Leipzig qui refusera des offres à 90 millions d'euros pour sa pépite ivoirienne. Reste à convaincre Yan Diomandé qui vient de rejoindre l'agence Roc Nation Sports, laquelle représente déjà les intérêts de Vinicius, d'Endrick ou du Lyonnais Malick Fofana.
Y. Diomande

Y. Diomande

Ivory CoastCôte d'Ivoire Âge 19 Attaquant

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs19
Buts7
Passes décisives4
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28217772733-6
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
26217592833-5
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142135131937-18
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

