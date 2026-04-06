Le PSG fait un choix radical avant Liverpool

Le PSG reçoit Liverpool au Parc des Princes mercredi soir en quart de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale préfère se passer des services de Bradley Barcola.

Le Paris Saint-Germain sera favori en quarts de finale de la Ligue des champions face à Liverpool. Mais si les Reds ne traversent pas leur meilleure période, ils restent néanmoins un adversaire à respecter, sous peine de vivre une énorme désillusion. Chaque détail comptera, et Luis Enrique devra une nouvelle fois gérer les absences au sein de son effectif. Si un doute subsiste concernant la présence de Fabian Ruiz, il n’y a en revanche plus de suspense pour Bradley Barcola.

Barcola, la mauvaise nouvelle tombe pour le PSG

Avant la trêve internationale, le crack du PSG s’était sérieusement blessé lors du déplacement à Chelsea en Ligue des champions. Ces derniers jours, l’ancien de l’OL revenait bien et avait repris l’entraînement. Mais ce sera trop juste pour qu’il puisse tenir sa place lors de la réception de Liverpool au Parc des Princes mercredi soir.

C’est du moins ce qu’indique le compte X bien informé Djamel, qui précise que Barcola a certes repris le travail en salle et des courses individuelles, mais qu’il sera forfait à coup sûr pour affronter les Reds lors du match aller. En revanche, un retour reste possible pour la rencontre retour. Le PSG ne souhaite en effet prendre aucun risque avec un retour précipité de l'international français. Et malgré l'importance du match, nul doute que l'ancien lyonnais appréciera aussi de ne pas se mettre en danger à deux mois de la Coupe du monde.

Luis Enrique disposera d’autres options et, heureusement pour lui, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia sont en pleine forme. Ils devront tout donner pour lancer le PSG du mieux possible avant le déplacement à Anfield qui suivra. Toujours un match particulier dans une enceinte mythique qui poussera pour son équipe. Paris y garde toutefois de bons souvenirs, après y avoir obtenu sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions la saison dernière après une séance de tirs au but haletante.