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Le PSG fait un choix radical avant Liverpool

PSG06 avr. , 10:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG reçoit Liverpool au Parc des Princes mercredi soir en quart de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale préfère se passer des services de Bradley Barcola.
Le Paris Saint-Germain sera favori en quarts de finale de la Ligue des champions face à Liverpool. Mais si les Reds ne traversent pas leur meilleure période, ils restent néanmoins un adversaire à respecter, sous peine de vivre une énorme désillusion. Chaque détail comptera, et Luis Enrique devra une nouvelle fois gérer les absences au sein de son effectif. Si un doute subsiste concernant la présence de Fabian Ruiz, il n’y a en revanche plus de suspense pour Bradley Barcola.

Barcola, la mauvaise nouvelle tombe pour le PSG 

Avant la trêve internationale, le crack du PSG s’était sérieusement blessé lors du déplacement à Chelsea en Ligue des champions. Ces derniers jours, l’ancien de l’OL revenait bien et avait repris l’entraînement. Mais ce sera trop juste pour qu’il puisse tenir sa place lors de la réception de Liverpool au Parc des Princes mercredi soir.
C’est du moins ce qu’indique le compte X bien informé Djamel, qui précise que Barcola a certes repris le travail en salle et des courses individuelles, mais qu’il sera forfait à coup sûr pour affronter les Reds lors du match aller. En revanche, un retour reste possible pour la rencontre retour. Le PSG ne souhaite en effet prendre aucun risque avec un retour précipité de l'international français. Et malgré l'importance du match, nul doute que l'ancien lyonnais appréciera aussi de ne pas se mettre en danger à deux mois de la Coupe du monde.

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Luis Enrique disposera d’autres options et, heureusement pour lui, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia sont en pleine forme. Ils devront tout donner pour lancer le PSG du mieux possible avant le déplacement à Anfield qui suivra. Toujours un match particulier dans une enceinte mythique qui poussera pour son équipe. Paris y garde toutefois de bons souvenirs, après y avoir obtenu sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions la saison dernière après une séance de tirs au but haletante.
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On montre plus aucune envie.

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je ne te parlais pas a ti, et le fait que je parle de LFI, la personne concernée sait de quoi je parle..... toi tu vois que tu ne sais pas de quoi je fai allusion, donc ne releve pas c est tout. apres si tu veux parler des matchs du week pas de soucis

OL : L'échauffement lyonnais à Angers fait polémique

je te rassure la plupart des matchs perdus de l OM cette saison ont ete a cause de cette meme maniere de jouer. je prone plus la verticalité, et la passe a 10 me gonfle au plus haut point. surtout que devant t as des joueurs qui vont vite, tu ne joues jamais sur leur points forts. et qd t as des appels a longueur de match, et que la le milieu joue vers l arriere. On marque, on fait 5 changements, et on recule. et bim dans les 10 dernieres minutes on en prend 1 ou 2 .... saison frsutrante

OL : L'échauffement lyonnais à Angers fait polémique

Moi ce que je pige c'est l'auto sabordage de fonseca comme si son but etait comme l'an passé de detruire la fin de saison du club.. meme si depuis laval le niveau avait enormement baissé et que le fait que moreira sulc kluivert soient blessés et par la suite amn et himbert comment alors que ca jouait bien au ballon un coach se dise a un moment donné .. bon aller on attaque plus on fait des passes en retrait tout le long du match qu'on gagne ou pas ... comment peut on mettre son 9 collé a la ligne alors qu'il ne fait pas d'effort et marche tout le match .. forcement dans son systeme ca ne peut pas marcher.. comme se dire a 11 vs 10 contre le havre tiens on va rester a 5 derriere tout le match ... ca prouve que ce n'est qu'un entraineur lambda

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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