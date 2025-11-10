Le PSG fait la guerre au Real pour un crack de 16 ans

Le PSG est toujours un club attentif lors des périodes de mercato. Les champions d'Europe pourraient bien décider de passer à l'action pour un crack anglais de 16 ans qui joue à Leicester.

Luis Enrique ne veut pas chambouler tout son effectif au PSG . L'Espagnol veut avant tout miser sur la continuité et des joueurs qui se connaissent bien. Mais l'ancien entraineur du Barça n'est pas non plus fermé à quelques retouches. Surtout si elles concernent des jeunes talents. La cellule de recrutement du Paris Saint-Germain est au travail afin de dénicher les perles rares. Les pensionnaires du Parc des Princes pourraient bien finir par trouver leur bonheur du côté de Leicester City avec un jeune joueur de seulement 16 ans.

Le PSG a flashé sur Monga

Selon les informations de Fichajes, le Paris Saint-Germain est en effet dans le coup pour s'attacher les services de Jeremy Monga. L'ailier crève l'écran chez les Foxes, qui auront bien du mal à le garder dans leurs rangs, surtout en restant en Championship. Rapide, technique et doté d'une très belle vision de jeu, il coche énormément de cases aux yeux du club de la capitale, qui travaille à son recrutement. Si l'Anglais est estimé pour le moment à quelque 8 millions d'euros, Leicester devrait faire grimper rapidement les enchères. D'autant que le PSG n'est pas le seul club intéressé. C'est également le cas du Real Madrid, qui ne compte pas laisser aux Franciliens l'honneur de récupérer le natif de Coventry.

Si le Paris Saint-Germain veut avoir dans son effectif Jeremy Monga, il faudra user des meilleurs arguments. Et récemment, c'est bien le Real Madrid qui a souvent eu gain de cause pour attirer les jeunes joueurs en devenir. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, Monga devra garder la tête froide pour continuer sa progression. Mais il sait déjà que les yeux sont rivés sur lui.