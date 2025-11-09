ICONSPORT_276170_0870

PSG : Messi, Neymar et Mbappé sont partis, il sort le champagne

PSG09 nov. , 15:30
parNathan Hanini
De retour face à l’OGC Nice la semaine passée, Fabian Ruiz va echainer avec la rencontre du côté de Lyon ce dimanche soir. Le milieu de terrain espagnol a montré l’an passé, un niveau de jeu exceptionnel. Depuis le départ des grandes stars parisiennes, Ruiz s’affirme.
Débarqué sur la pointe des pieds à l’été 2022 contre 22,5 millions d’euros, Fabian Ruiz a trouvé sa place du côté du Paris Saint-Germain. Après des premiers mois compliqués, le milieu de terrain espagnol a bénéficié de l’arrivée de Luis Enrique pour devenir indéboulonnable au centre du rectangle vert. L’Espagnol est l’un des artisans des grandes conquêtes du club de la capitale la saison dernière. Au sein du trio avec Vitinha et Joao Neves, Fabian Ruiz est le lien, le gestionnaire. Mais alors que son contrat expire en 2027, le milieu de terrain espagnol a trouvé sa place après le départ des stars du vestiaire parisien. Une libération pour l’Espagnol selon le journal l’Equipe.

Des départs qui favorisent Ruiz

Ce dimanche, le quotidien sportif français décrypte le passage parisien de l’ancien joueur du Napoli. À 29 ans, Fabian Ruiz comme beaucoup de joueurs du PSG a été touché sur ce début de saison par des soucis physiques. Sans lui, Luis Enrique doit meubler au milieu de terrain. Mais l’Equipe précise également que le départ de certains joueurs a agi comme un déclic pour lui. « Qui n'a pas connu une mauvaise passe pendant la période où il y avait les stars ? interroge sans rire un témoin de l'époque. Les joueurs d'équipe sont des joueurs d'équipe. » Traduction : le contexte actuel favorise mieux son expression », écrit le quotidien. Depuis le changement de politique de recrutement de Luis Campos, le Paris Saint-Germain veut trouver des joueurs qui collectivement sont forts. C’est ce qu’affirme le conseiller sportif du PSG. Avec les départs de Neymar, Messi ou encore Kylian Mbappé, Fabian Ruiz a donc éclos réellement du côté de la capitale française et s'impose comme un incontournable au sein du vainqueur de la Ligue des champions. 
F. Ruiz Peña

F. Ruiz Peña

SpainEspagne Âge 29 Milieu

UEFA Nations League

Matchs10
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
